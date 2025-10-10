La votación para priorizar los proyectos de los presupuestos participativos de San Sebastián arrancará el lunes

SAN SEBASTIÁN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián iniciará el lunes la fase de votación de las propuestas realizadas durante la primera fase del proceso de Presupuestos Participativos 2025. Así, la ciudadanía podrá elegir, desde el 13 de octubre hasta el 26 de octubre, cinco proyectos de entre los 123 propuestos.

Gracias a esta votación, se priorizarán los proyectos entre los que se realizará el reparto de los 3 millones de euros que se han destinado a este proceso de los Presupuestos Participativos, han recordado desde el Consistorio donostiarra.

A partir del 27 de octubre, atendiendo a los resultados de los votos de la ciudadanía, se elaborará una lista de propuestas prioritarias, que se incluirán en los presupuestos de 2026 (1,5 millones) y 2027 (1,5 millones) en orden de más a menos votadas.

Cada una de las 123 propuestas disponibles en la fase de votación puede consultarse en la página web del servicio de Participación Ciudadana, donde pueden clasificarse tanto por barrios como por áreas. Los requisitos para participar en la votación son tener más de 16 años y estar empadronado en San Sebastián. Además, cada persona podrá votar una única vez, debiendo elegir cinco proyectos en esa votación.

Se podrá participar a través de la web creada al efecto en www.donostia.eus/partaidetza y de modo presencial en la oficina de Participación Ciudadana. Una vez establecida la priorización, el seguimiento de la tramitación de cada proyecto y fase de ejecución estará siempre accesible a través de la misma página web.

De las propuestas que han alcanzado la fase de votación tras ser analizadas por personal técnico de los distintos departamentos del Ayuntamiento, 15 corresponden a la ciudad en general y las 108 restantes se reparte entre los distintos barrios de la ciudad, encabezados por Altza (13), Aiete (11), Egia (14) o Bidebieta (9).

El Distrito Este ha sumado un total de 36 propuestas entre las cuales se adjudicarán los 500.000 euros del presupuesto propio de 2026 del Distrito. Los otros 3 millones de euros destinados a los presupuestos de 2026 y 2027 para el resto de la ciudad se adjudicarán entre las 87 propuestas restantes, en función de la priorización que derive de la fase de votación hasta agotar el presupuesto.

Todas estas propuestas cumplen los requisitos de ser de interés público, de competencia municipal, no sobrepasan los 400.000 euros de inversión y pueden ser ejecutadas en un único ejercicio sin repercutir en presupuestos posteriores.