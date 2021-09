Vox quiere frenar "la sed insaciable de autogobierno" de PNV y EH Bildu, y ofrece su ayuda para acabar con ongi etorris

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que su partido va a "frenar esa sed insaciable de autogobierno por la que rivalizan PNV y EH Bildu", y ha tendido la mano al lehendakari para "ayudarle judicialmente a acabar" con los 'ongi etorris' a presos de ETA. Además, ha pedido a Iñigo Urkullu que haga "autocrítica" sobre su gestión de la pandemia de la covid-19 y que no se "apropie" de "logros que no son suyos, como el avance de la vacunación en el País Vasco".

Martínez ha comenzado su intervención en el pleno de política general celebrado este jueves en el Parlamento vasco haciendo referencia a la marcha a favor del preso de ETA Henri Parot convocada para este sábado en Mondragon. Así, ha censurado que, "en este mundo de felicidad, optimismo y color que vende Urkullu, se consienten actos que avergüenzan y que quiere ocultar, los homenajes a etarras, a asesinos en serie".

Tras señalar que Parot es "un asesino con 40 víctimas en su espalda, pero no en su conciencia, pues no muestra arrepentimiento ninguno", ha reprochado a Urkullu que diga que el Gobierno Vasco "no tiene mecanismos para poder prohibir este homenaje" y le ha tendido la mano para "ayudarle judicialmente a acabar" con los 'ongietorris' y para trabajar para dejar de humillar a las víctimas".

Asimismo, le ha recordado al lehendakari que este sábado estará en Mondragón el presidente de Vox, Santiago Abascal, "un vasco como muchos, que planta cara a la violencia en la calle, no detrás de un micrófono".

Además, ha acusado a Iñigo Urkullu de ser "promotor directo del cordón antidemocrático que aplica a Vox". "¿Cómo vamos a unir su voz a la nuestra, si nos ha puesto una mordaza?", ha interpelado al Lehendakari, para pedirle que "rectifique" y que "no olvide que 18.000 vascos que votaron a Vox".