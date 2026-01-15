Vueling y el Athletic Club estrenarán el nuevo avión personalizado en el viaje de Champions a Bérgamo

Avión personalizado del Athletic Club - VUELING

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo avión del Athletic Club y Vueling realizará su primer vuelo oficial el próximo martes, 20 de enero, en el desplazamiento del equipo bilbaíno para disputar su partido de Liga de Campeones contra el Atalanta.

Antes de transportar a la expedición a tierras italianas, el Airbus A320, con el nuevo diseño 'Lion Friendly', estará disponible junto a la plantilla del Athletic para los medios gráficos, según ha informado Vueling.

La aeronave rojiblanca, con capacidad para 180 pasajeros, presenta una propuesta estética que trasciende lo convencional bajo el concepto 'Lion Friendly', un homenaje a la leyenda de los leones y la presencia de la afición en Europa.

Entre los detalles más destacados del diseño exterior se encuentran el escudo a gran escala (junto a la puerta de acceso principal), el fuselaje luce la imagen de Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams, Iñaki Williams, Daniel Vivian y Alejandro Berenguer, mientras el icónico lema "Aúpa Athletic" recorre el fuselaje sobre los colores rojo y blanco característicos.

En el interior, el avión también ha sido tematizado con mensajes que refuerzan el vínculo emocional, como el lema "Volando a lo bajini, llegamos muy alto" en los maleteros y cabezales personalizados, que "convierten cada vuelo en una experiencia 100% athleticzale", ha indicado la compañía aérea.