Waste Lab Bizkaia cierra su primer año con 37 actuaciones de economía circular en marcha y más de 80 jornadas celebradas

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Waste Lab Bizkaia, un proyecto orientado a impulsar la innovación, la economía circular y la colaboración público-privada en el ámbito de la gestión de residuos, ha cerrado su primer año de actividad con 37 actuaciones de economía circular en marcha y más de 80 jornadas celebradas.

La Diputación de Bizkaia ha realizado este jueves balance de los primeros doce meses desde la puesta en marcha de este centro, que ha contabilizado 37 actuaciones de economía circular ejecutadas o en curso en 2025 en ámbitos de formación, innovación tecnológica, generación de servicios para el sector, colaboración municipal y transferencia de conocimiento.

Uno de los elementos "clave" en este primer año ha sido la alianza con Aclima y EIDE, cuya participación "ha sido determinante para el desarrollo de las distintas líneas de trabajo del centro, integrando innovación ambiental y diseño como motores de competitividad", ha explicado la institución foral.

De las 37 actuaciones ejecutadas o en curso, seis son iniciativas en capacitación y formación, que han logrado cerca de 200.000 euros en subvenciones, y dos son proyectos de innovación centrados en la reutilización de textil y envases ligeros.

Además, el balance incluye 13 actuaciones de innovación en reciclaje, varias de ellas en colaboración con la universidad, tres líneas de generación de servicios para el sector, como la vigilancia tecnológica y el mapa de datos de residuos, y cinco proyectos desarrollados junto a entidades locales mediante pruebas piloto con potencial de extensión a otros municipios.

En este primer año, se contabilizan, asimismo, ocho actuaciones de transferencia de conocimiento en ámbitos como materiales, marketing digital o realidad virtual.

Según ha señalado la Diputación, estos datos reflejan "la capacidad del centro para activar proyectos concretos, generar conocimiento útil y fortalecer un sector estratégico para Bizkaia".

PUNTO DE ENCUENTRO

Por otro lado, han valorado que, durante este primer año, Waste Lab Bizkaia también "se ha consolidado como punto de encuentro del ecosistema vinculado a la gestión de residuos y la economía circular".

Así, se han desarrollado 84 jornadas, con 1.400 participantes, promovidas tanto por el propio centro como por empresas y entidades externas, lo que ha permitido favorecer el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

Asimismo, se han celebrado tres jornadas dirigidas a entidades locales para la exposición de normativa y buenas prácticas, con participación tanto presencial como en streaming, "reforzando la coordinación con los municipios del territorio".

En el ámbito de la sensibilización, cerca de 7.000 personas han visitado el Ecoparque de Artigas a lo largo del año para conocer de primera mano la gestión de residuos en Bizkaia. Además, 1.500 personas "se han acercado a conocer las novedades en economía circular al Parke, ampliando el alcance del proyecto hacia la ciudadanía".