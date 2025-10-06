Xabier Aburruzaga & Fetén Fetén, Haize Arrosa & Faltriqueiras y Karmento tocarán en el Festival Solidario Aitzina Folk

Oskarbi, Xabier Díaz & Adufeiras, El Nido de Castilla y León, Deira y Doolin completan la programación

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del Festival Solidario Aitzina Folk ofrecerá más de 20 conciertos y actividades para todos los públicos, con las actuaciones de grupos en auge, emergentes y consolidados, entre los que destacan Xabier Aburruzaga & Fetén Fetén, Haize Arrosa & Faltriqueiras y Karmento.

La programación completa de este festival, consolidado como uno de los eventos de referencia para la difusión de la música folk y la cultura tradicional a nivel estatal, se ha presentado este lunes en la sala de prensa de la Diputación Foral de Álava, en Vitoria-Gasteiz.

El evento brindará especial apoyo a las mujeres artistas y contará con actividades para niños, 'kalejiras', encuentros con alumnos de escuelas de folk, concierto para bebés, talleres formativos y con una interesante presencia internacional.

Los conciertos y talleres se desarrollarán entre noviembre y diciembre en diferentes escenarios de la capital alavesa y las entradas están ya a la venta en la 'web' del festival www.aitzinafolk.org.

La programación se presentará al público este próximo sábado, a las 19.00 horas, en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, con el grupo Ziza Folks, formado por las gasteiztarras Maialen Fernández, Miren Eeles y Ane Belen Ruiz.

Patxi Villén, fundador y director del festival, ha recordado que "los objetivos iniciales del Aitzina Folk son "dar difusión a la música, el folk y la cultura tradicional, y apoyar a la investigación de la ataxia telangiectasia, una enfermedad rara, genética, multisistémica y neurodegenerativa, sin tratamiento ni cura, que provoca una severa discapacidad física progresiva".

También ha señalado las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo en Madrid y Barcelona para investigar esta enfermedad, y se ha congratulado de la publicación, este mismo año, de la primera guía sobre ataxia telangiectasia en español, en la que se incluyen protocolos de actuación elaborados por y para personal sanitario, pacientes y sus familias.

Del mismo modo, ha subrayado que es el décimo aniversario del Encuentro de Escuelas de Música 'Topafolk'. Como novedad, el alumnado tocará un repertorio de temas comunes que reúne las canciones que han interpretado de forma común todos estos años.

MUJERES EN EL FOLK

Para apoyar la difusión y crecimiento del folk, el Aitzina Folk contará con actuaciones de artistas vascos, de otros territorios y también internacionales, con especial apoyo a los músicos del Territorio y a las artistas de cualquier procedencia, fomentando la presencia femenina con la sección 'Mujeres en el folk'.

Aunque las actividades del Festival están destinadas a todos los públicos, los más pequeños contarán con dos conciertos familiares dentro de la sección 'Txikifolk', con Titiriteros de Binefar y Xaramela con un concierto para bebés, ambos en Vitoria-Gasteiz. El Festival ofrecerá también una 'folk session' y talleres formativos de danza, txalaparta (Gauekoak y LABE), 'Bodhran', 'uilleann pipe' y 'irrintzi' (EHU)).

El Encuentro de Escuelas de música tradicional y folk se desarrollará el 13 de diciembre, para compartir música para los estudiantes más jóvenes de las diferentes escuelas de Vitoria-Gasteiz y Álava.

RAÍCES IBÉRICAS

Dentro de la programación, el grupo Haize-arrosa actuará el próximo 5 de diciembre en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, mientras que Xabier Díaz y As Adufeiras de Salitre pondrán en escena su álbum 'The Tambourine Man', el 28 de noviembre, Karmento, el 29 de noviembre, y El Nido, el 12 de diciembre.

El 13 de diciembre, Sinfonía Navarra ofrecerá una propuesta única que fusiona música clásica, danza y teatro, el 19 de diciembre será el turno de Deira Band y un día después será el turno de la banda francesa Doolin.

El gran cierre tendrá lugar el 28 de diciembre con dos propuestas que combinan tradición e innovación. Por un lado, el trikitilari y compositor vizcaíno Xabier Aburruzaga, que ha dedicado su vida a revitalizar la trikitixa, explorando colaboraciones, nuevas sonoridades y escenarios internacionales, siempre con una fuerte conexión con la cultura vasca. Por otro lado, el dúo Fetén Fetén, formado por músicos castellanos, presentará un espectáculo que revisa su repertorio más emblemático con aportaciones de músicos gallegos.

Completa la programación la 'kalejira', con el pasacalles de diez bandas, que se celebrará el sábado 15 de noviembre, por la almendra medieval y el Ensanche, a las 12.00 de la mañana, mientras que el puesto de información sobre el festival estará ubicado en la plaza Celedones de Oro.

INVESTIGACIÓN

Todos los beneficios obtenidos con la venta de entradas del Aitzina Folk y fila cero (Laboral kutxa 3035 0228 96 2280099996) se destinan directamente a apoyar los proyectos de investigación que está financiando en la actualidad Aefat, la asociación que agrupa, desde 2009, a pacientes y familias con personas afectadas con ataxia telangiectasia en España.

Este año se han sacado a la venta cien abonos que incluyen todos los conciertos de pago del festival a un precio especial de 100 euros (las dos primeras semanas de venta se lanzará esta oferta por once conciertos valorados en 190 euros). Desde el 20 de octubre, estarán los abonos disponibles a 140 euros. Tanto esos abonos como las entradas individuales se pueden adquirir a través de la 'web' del festival www.aitzinafolk.org.

Más de 110 grupos han pasado por los diferentes escenarios del festival en las doce ediciones anteriores, más de 36.000 espectadores han disfrutado de su música en directo y se han recaudado más de 270.000 euros para investigar la ataxia telangiectasia (AT).

Tal y como ha explicado Villén, fundador, director del festival y padre de un afectado con ataxia telangiectasia, "fundamos el Aitzina Folk porque somos un grupo de músicos y voluntarios que disfrutamos con este tipo de música y porque buscábamos una forma de recaudar fondos para investigar la enfermedad de nuestros hijos, pero a la vez queremos ofrecer actividades culturales a la población".

El Aitzina Folk está organizado por el grupo de trabajo Aitzina Lan Taldea, creado en 2010 para apoyar a las personas afectadas con ataxia telangiectasia y sus familias desde una perspectiva local en el País Vasco, e integrado en la organización estatal Aefat. El festival está hermanado con otros dos festivales de prestigio: el Cáceres Irish Fleadh y el Babieca Folk de Burgos, con los que ha compartido algunos artistas en los últimos años.