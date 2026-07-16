La XLI Feria de Artesanía de Santa Ana vuelve a llenar de puestos el centro de Lasarte-Oria el domingo

Feria de Santa Ana. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XLI Feria de Artesanía de Santa Ana volverá a llenar de puestos de tradición y artesanía el centro de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) este domingo. La cita tendrá lugar en la plaza Okendo y Mercero gunea, con puestos de artesanía, alimentación, demostraciones en directo y actividades para toda la familia.

El área de Cultura del Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de "una las citas más tradicionales del calendario estival del municipio". La feria permanecerá abierta de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas en la plaza Okendo.

La XLI edición reunirá 18 puestos de artesanía procedentes de Gipuzkoa y Bizkaia, con trabajos en madera, textil, cuero o joyería. Bajo los soportales de la plaza también estarán presentes distintos colectivos locales, entre ellos el grupo de bolilleras, el grupo de manualidades de la Casa de las Mujeres, el taller de talla de madera, la agrupación Patxi Altuna, Biyak Bateko eskulan taldea, Lasarte-Oriako ehozirien taldea, Hiritar Gunea eskulaneko taldea, Zurlanketa taldea y Altura Maketak.

Mercero gunea acogerá, además, 13 puestos de alimentación tradicional con productos como quesos, miel, embutidos, talos, chocolates, conservas o pastel vasco. A ello se sumará un espacio infantil con juegos tradicionales y demostraciones en vivo de distintos oficios artesanos durante toda la jornada.