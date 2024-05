El XVII festival Dock of the Bay de San Sebastián proyectará 13 largomentrajes y siete cortometrajes

Presentación de la programación completa de la 17 edición del festival Dock of the Bay de San Sebastián.

Habrá también conciertos de Kokoshca y Diego Vasallo, una exposición sobre el universo creativo de Gorka Urbizu y mesas redondas



El XVII festival de cine documental musical de San Sebastián Dock of the Bay, que se celebrará del 17 al 22 de junio, proyectará 13 largometrajes y siete cortometrajes. Además, ofrecerá una exposición sobre el universo creativo del músico Gorka Urbizu, que inaugurará él mismo, conciertos a cargo de Diego Vasallo y Kokoshca y mesas redondas.

En rueda de prensa en los cines Trueba de la capital guipuzcoana, la directora del festival, Eva Rivera, acompañada del director del centro cultural Koldo Mitxelena, Patxi Presa, del responsable de la unidad de Cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, y de Lur Olaizola, coordinadora de Cine y Audiovisual en Tabakalera, ha presentado la programación completa de esta edición, que contará con cuatro estrenos internacionales y otros cuatro estrenos en España.

Como "novedad" este año ha destacado la exposición 'Janela, Una ventana al universo creativo de Gorka Urbizu' que reunirá en el convento Santa Teresa de San Sebastián del 14 de junio y durante un mes, el trabajo fotográfico de Ibai Arrieta y varias piezas audiovisuales del cineasta Alexander Cabeza Trigg, así como el libro 'Kaier Bat' y disco 'Hasiera Bat' de Urbizu, que acudirá a la inauguración.

Rivera también ha subrayado "la notable presencia femenina en todas las secciones del Festival, con 11 películas dirigidas y ocho protagonizadas por mujeres, así como una mayoría de presencia femenina en sus secciones paralelas".

Dock of the Bay, que se desarrollará en los Cines Trueba, Tabakalera, Teatro Principal y en otros espacios de la ciudad, así como Le Bukowski o el Convento de Santa Teresa, ofrecerá en su Sección Oficial un total de ocho largometrajes a concurso, uno de ellos estreno internacional y cuatro estrenos en España.

La primera proyección tendrá lugar el martes 18 de junio a las 21.00 horas en los Cines Trueba, con 'Teaches of Peaches', de Philipp Fussenegger y Judy Landkammer. Filmada durante la gira del aniversario de Peaches en 2022.

El miércoles 19, a las 19.00 horas, será el turno de 'Naturalesa morta, la història de Sexy Sadie', de Toti García y Lluís Prieto. Ese mismo día, pero a las 21.00 horas, podrá verse 'This is a Film About The Black Keys' de Jeff Dupre, que estará presente en la sesión para presentar el filme y realizar un posterior coloquio.

El jueves 20 habrá una doble sesión. Por un lado, a las 19.00 se presentará la película de Rocío Martín 'Fernanda y Bernarda', que narra la historia de estas hermanas cantaoras, representantes del cante jondo.

A las 21.00 horas se proyectará 'Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird', una película de Nicolas Jack Davies que narra la relación artística y personal entre Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In / The Mars Volta), contada casi en su totalidad a través de cientos de horas de grabaciones realizadas por el propio Omar durante los últimos 40 años.

El viernes se proyectarán otras tres películas. La primera, a las 19.00 horas, será 'Generación Lagartija' de César Martínez Herrada. La sesión contará con una presentación y un coloquio a cargo del propio Martínez, que estará acompañado por Antonio Arias. En otra sala y a las 20.30 horas tendrá lugar el mismo viernes el estreno internacional de 'GUT', de Heiko Lange y Gudrun Gut. Este documental pone en primer plano a Gudrun Gut, leyenda de la música alemana y cofundadora de Einstürzende Neubauten.

Por último, a las 21.20 horas comenzará la sesión de la cinta británica 'Mogwai: If The Stars Had A Sound', de Antony Crook. La película gira en torno a la trayectoria de Mogwai desde sus inicios en los 90 durante más de 25 años.

CORTOMETRAJES A CONCURSO

En cuanto a los siete largometrajes a concurso, seis de ellos podrán verse en una sesión conjunta que tendrá lugar el jueves 20 de junio a las 19.00 horas en el cine de Tabakalera, con presentaciones y coloquios por parte de las directoras y directores.

El primer corto que se proyectará será 'Punkaren beste aldea', del grupo Perlata (compuesto por Jaione Martínez Saez de Maturana, Ane Garai Arrieta y Maialen Oleaga Nuño). A continuación, se proyectará 'El camino del ruido', de Rodrigo Jardón, que explora con material grabado a lo largo de dos décadas el vínculo entre quienes utilizan la música, como expresión de sus emociones.

También podrá verse 'Un punk ejemplar', de Diandra Arriaga. El siguiente corto, 'If the clouds fall', de Cleo Julia Mullis, gira en torno al rapero Damy de la formación de hip-hop Black Acid y el suicidio de su mejor amigo.

La sesión continuará con 'Ressonàncies (d'una música callada)', de Xavier Esteban, que muestra la conexión de la japonesa Ayako, residente en Barcelona, con la música del compositor catalán Frederic Mompou. Finalmente, se verá 'Barranco, el regreso de la Filoxera', de Pol Crosas y Domenec Miralles, un documental experimental que retrata el festival de música Barranco Fest, en Fitero, Navarra.

La sección oficial de cortometrajes contará con otro pase el martes 18, a las 19.00 horas en los Cines Trueba, con 'Good For The Soul', de Dean Chalkley, un corto sobre el Northern Soul.

MUESTRA PEFECT DAY

La sección fuera de competición Perfect Day mostrará el lunes 17 de junio, a las 19.30 horas en los Cines Trueba, el estreno europeo de 'Bad like Brooklyn Dancehall', de Ben Digiacomo. Se trata de una celebración de la escena musical del dancehall jamaicano que resonó a través de Brooklyn en los años 90 y su influencia en las nuevas generaciones.

Tras la proyección de Good For The Soul del día 18, y dentro de la sección Perfect Day, se podrá ver el film Diego Vasallo, 'La Posteridad Para Más Tarde', de Beatriz Echeverria, que permite al espectador entrar en la intimidad del proceso creativo de este artista. Vasallo estará presente en la sesión para realizar una presentación y un posterior coloquio.

El miércoles 19, a las 19.30 horas en Tabakalera, se proyectará 'La estafa del amor', de Virginia García del Pino, que muestra el resultado de invitar a un grupo de gente a la lectura del guion de una película sobre un hombre que enamoraba a mujeres para estafarlas. La directora presentará el filme y participará después en un coloquio.

Perfect Day finalizará el sábado 22 de junio en el Teatro Principal con la proyección a las siete de la tarde de la película 'Franco Battiato. La voce del padrone', de Marco Spagnoli, que propone un viaje de norte a sur de Italia para contar la historia de Franco Battiato y su influencia en la cultura pop; y a las 21.30 horas 'Cyndi Lauper: Let The Canary Sing', de Alison Ellwood, una película que narra el ascenso a la fama de Cyndi Lauper.

Entre los dos pases, en la gala de clausura, a las 21.00 horas en el Principal, se dará a concoer el palmarés.

CONCIERTOS Y DIÁLOGOS

La programación de Dock of the Bay se completa con la sección paralela de conciertos, Dock Live!, con las actuaciones de Kokoshca (jueves 20 a las 21.00 horas en la sala Kutxa Fundazioa Kluba Tabakalera) y Diego Vasallo (el miércoles 19 a las 21.00 horas), así como con los Diálogos Dock of the Bay, organizados gracias al apoyo de la Diputación y que tendrán lugar en Koldo Mitxelena Kulturunea (Convento Santa Teresa) los días 20 y 21.

El jueves 20 a las 12.30 horas 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' propondrá un espacio para conversar sobre los iconos mainstream de los años 90 y de los 2000. Dialogarán Julen Gorosabel, Elena Contreras y Cris Somavilla.

Al día siguiente a la misma hora será el turno de '¿Cómo ha influido lo digital en la reconfiguración de la crítica del cine documental?', con Mariona Borrull, María Guerra y Blanca Martínez.