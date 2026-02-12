Zahara, Carlos Ares, Duncan Dhu, Bebe, Kiko Veneno, Veintiuno e Idoia, protagonizan el CaixaBank Miramar Gauak 2026

Cartel de CaixaBank Miramar Gauak 2026 - GET IN

SAN SEBASTIÁN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carlos Ares, Zahara, Duncan Dhu, Bebe, Kiko Veneno, Veintiuno e Idoia protagonizan el cartel del festival CaixaBank Miramar Gauak, que celebrará su tercerá edición el próximo mes de mayo con el principal objetivo de convertirse en "toda una celebración de la música en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad".

En el cartel de esta iniciativa, impulsada por Get In con CaixaBank MusicXperience como partner estratégico, convergen artistas locales y nacionales. Entre ellos destacan Zahara Rave, Mikel Erentxun con la celebración de los 40 años de Duncan Dhu y Bebe que encabezan el cartel de esta cita que este año tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de mayo, en el Palacio Miramar de San Sebastián.

Carlos Ares, Veintiuno, Kiko Veneno e Idoia son otros de los nombres que forman parte de esta nueva edición que pretende consolidarse como "una cita anual indispensable" en la capital guipuzcoana. La propuesta artística de este año, además, se completará con las actuaciones de Silvana Estrada, Supercremalleras, Lus Fercán, Smile y los DJ Disco Bambinos y LaMia Mari.

Desde Get In, han explicado que, "con una cuidada puesta en escena que respetará al máximo el entorno natural y con ánimo de garantizar una experiencia única, sostenible e inolvidable para el público", el festival volverá a contar con dos escenarios diferentes en los que se dividirán las distintas actuaciones previstas para esta edición.

Así, el escenario La Concha se mantendrá en la parte del palacio sobre la bahía. Las actuaciones que se llevarán a cabo en este emplazamiento el jueves 28 de mayo serán la de la artista internacional Silvana Estrada, ganadora de un Latin Grammy y nominada en varias ocasiones, y la del grupo local Isora de la mano de Katapulta.

Al día siguiente será el turno del folclore vasco y la electrónica con la propuesta tan especial de Neomak y del "divertido y guitarrero show" de los jóvenes de Gernika-Lumo Supercremalleras. El cantautor gallego Luis Fercán presentará su último disco 'Cerezos en flor' el día 30 y los getxotarras Smile "pondrán al público a bailar con sus ritmos especiales y mensajes llenos de optimismo", han detalllado.

ESCENARIO PALACIO

El escenario Palacio, de dimensiones más grandes, estará situado, un año más, en la parte trasera del Palacio Miramar. Por él pasarán artistas de la talla de Zahara con su "político, reivindicativo y provocador" nuevo show 'Zahara Rave' y Carlos Ares, "considerado actualmente como uno de los artistas más importantes de la nueva escuela pop"; ambos el día 28.

Veintiuno, una de las bandas de moda del panorama nacional, hará lo propio el viernes 29 de mayo en una jornada que llevará al mismo escenario a Mikel Erentxun y su banda con su exitosa gira y repertorio tan especial de celebración del 40 aniversario de Duncan Dhu. El último día 30 de mayo, y como novedad, habrá un total de tres conciertos en este escenario. Por un lado la cantante vasca Idoia presentará 'De amar y desandar'; Kiko Veneno ofrecerá sus conocidos clásicos y, por último, Bebe celebrará los 20 años de su disco 'Pa fuera telarañas'.

Además, tanto la jornada del viernes como la del sábado, finalizarán con "el público bailando sobre la bahía" con los DJ Disco Bambinos y LaMia Mari, respectivamente.

El festival CaixaBank Miramar Gauak forma parte de las iniciativas que CaixaBank, a través de 'Xperience CaixaBank', impulsa para ofrecer "contenidos y experiencias memorables" en ámbitos como la música, la cultura, la gastronomía y el deporte. Bajo el concepto 'MusicXperience', la entidad articula su apuesta por la música en directo con el impulso de éste, y de más de 25 festivales de ciudades españolas.

Las entradas del festival, tanto los abonos como las individuales para cada una de las jornadas, se pondrán a la venta el martes 17 de febrero a las 12.00 horas en miramargauak.com. Los clientes de CaixaBank, por su parte, tendrán acceso exclusivo a la preventa desde este jueves hasta el 17 de febrero.