VITORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades alavesas de Zalduondo y Labastida albergan los dos últimos conciertos del Ciclo de Música Clásica de Álava, organizado por la Diputación Foral de Álava y la 'Quincena Musical de San Sebastián, con entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

Este viernes, a las 20.00 horas, Zalduondo acogerá el directo de Garikoitz Mendizabal y Gorka Hermosa, quienes interpretarán obras de Sarasate, Guridi, Iparragirre y Hermosa.

Por su parte, el grupo Quartet Gehrard, considerado uno de los cuartetos con más proyección a nivel europeo, serán los encargados de poner el broche final al programa en Rioja Alavesa.

El conjunto, formado por Lluís Castán (violín), Judit Bardolet (violín), Miquel Jordà (viola), y Jesús Miralles (violonchelo) cerrará el ciclo con su programa 'En Memoria de la Belleza', en Labastida, el domingo 24, también a las 20.00 horas.

El objetivo del certamen es ofrecer "la oportunidad de disfrutar de música de altísima calidad en entornos singulares del territorio, que permite descentralizar la oferta cultural y reforzar la conexión entre la música clásica y el patrimonio".