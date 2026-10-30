Zarautz (Gipuzkoa) celebrará el 8 de noviembre su Txakolin eguna

Presentación de Txakolin Eguna - AYUNTAMIENTO ZARAUTZ

SAN SEBASTIÁN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Zarautz celebrará el próximo 8 de diciembre su Txakolin Eguna, organizado por el Departamento de Turismo zarauztarra y la oficina de la Denominación de Origen Getariako Txakoliña, con la colaboración de la Asociación de Hosteleros de Zarautz Zurekin.

Este año se ha organizado un programa relacionado con el txakoli y el sarmiento, que volverá a ser protagonista de la jornada "para el gusto de todos y todas".

El Txakolin eguna comenzará a las 11.30 horas en Lege Zaharren Enparantza con el Haur Txoko, de la mano de la Asociación de Hosteleros de Zarautz Zurekin. A las 12.00 horas se realizará la Txakolin Dantza, con el grupo de danza Jalgi y Arrain Zopa, y también habrá bertsos con Andoñi Egaña y Sebastian Lizaso.

A continuación, llegará el acto principal del día, con la cata de txakoli en Lege Zaharren Enparantza, donde se podrán degustar los txakolis con Denominación de Origen Getariako Txakolina y pintxos de lomo Eusko Label.

Las 12 txakolindegis que tomarán parte en el Txakolin Eguna son Ameztoi, Akarregi Txiki, Arregi, Basa Lore, Blai, Gaintza, Gañeta, Katxiña, Mokoroa, Talai Berri, Txomin Etxaniz y Rezabal. En el marco del Txakolin Eguna, del 5 al 8 de noviembre, varios de los establecimientos de la Asociación Zurekin tendrán una oferta especial de txakoli y pintxo.