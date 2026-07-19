Zazpi Baietz se moviliza en las capitales vascas por la oficialidad de la selección vasca y con gritos contra "La Roja"

Movilización de Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca. - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Zazpi Baietz se han movilizado esta tarde en las capitales vascas para reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa (selección vasca) y con gritos en contra de España y de la selección española que esta noche juega la final del Mundial del fútbol.

Estas movilizaciones se han convocado tanto en las tres capitales vascas como en Pamplona, "en contra de la asimilación nacional" y en apoyo a Euskal Selekzioa, unas protestas previas a la final del Mundial de Fútbol que se jugará a partir de las 21.00 horas entre España y Argentina.

En Bilbao, la protesta se ha llevado a cabo en La Casilla, donde han iniciado una marcha hasta el museo de Bellas Artes, cercano al parque de Doña Casilda, donde el PP ha colocado una pantalla gigante y donde ya se empezaba a concentrar gente pasadas las siete y media de la tarde.

A la misma hora se han movilizado, tanto el Boulevard de San Sebastián como el Farolón en Vitoria-Gasteiz. Con estas acciones, defienden que, para "asegurar la supervivencia de Euskal Herria, la oficialidad de la selección propia es necesaria" y la marcha de Bilbao ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Euskal Herriak ofizialtasuna. Espainolismoari ez" (oficialidad Euskal Herria, españolismo no).

En las protestas, Zazpi Baietz ha señalado que hace "un mes muy largo" desde que empezó la Copa del mundo de fútbol y, durante este verao, han "alzado muy fuerte la voz en favor de Euskal Herria y contra los estados español y francés que pisotean Euskal Herria".

A su juicio, están sufriendo un "proceso imparable de asimilación nacional" y cree que prueba de ello es que en distintos pueblos de Euskdi y Navarra se han puesto pantallas gigantes para ver el partido.

Por ello, ante "su imposición", van a marchar en "una ola verde" y esta noche cuando "el arbitro pite el final del partido, la Copa del mundo terminará, pero Euskal Herria jugará un partido mucho más importante".

"Es nuestra responsabilidad ahora proteger a quienes trabajan en favor de la oficialidad. Si Euskal Herria quiere vivir, necesita una selección oficial y el final de este partido no lo decide el pitido de un juez", ha manifestado.

Según ha señalado, "Euskal Herria tiene más abiertos que nunca los ojos y la boca para señalar a quienes están en contra". "Euskal Herria no va a dormirse hasta que llegue el día en el que pueda soñar libremente", ha manifestado.

En el transcurso de la marcha celebrada en Bilbao, en la que han tomado parte centenares de personas se han coreado gritos como "Euskal Herria ofizialtasuna" (oficialidad Euskal Herria), "Puta España, puta selección", "Espainola ez, ikurriña bai (bandea española, no, Ikurriña bai), "Borroka da bide bakarra" (la lucha es el único camino" y a favor de la independencia.

Este movimiento junto con Gu ere Bai! y Gure Esku, ya realizó el pasado martes un acto para reinvidicar la oficialidad de Euskal Selekzioa y, en concreto, llevaron a cabo una cadena humana bajo el lema 'Euskal Herria, gure selekzioa, gure koloreak' que unió Irun y Hendaia.

Además de estos actos en la capitales vascas, este movimiento también ha llamado a movilizaciones en otros puntos de Euskadi, invitando a llevar símbolos de la Euskal Selekzioa, como ha ocurrido en Sestao o en Zigoitia.

En la localidad guipuzcoana de Eibar, de donde es vecino Mikel Oyarzabal, también han convocado un acto a las siete y media de la tarde, al que han llamado a acudir con camisetas de la selección vasca. Un municipio en el que precisamente se ha colocado una pantalla gigante y que a las siete y media de la tarde ya empezaba a congregar a aficionados, tanto de España como de Argentina, para ver el partido.

Por su parte, EH Bildu había hecho un llamamiento a que este fin de semana los vascos salieran a la calle con símbolos y camisetas de la selección vasca, y reclamen la participación de la 'Euskal Selekzioa' en los campeonatos internacionales.