Zinebi de Bilbao celebra su 68 edición del 20 al 27 de noviembre con una programación marcada por la memoria

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, celebra su 68 edición del 20 al 27 de este mes con una programación en la que la memoria, "tanto histórica como personal, ocupa un lugar destacado".

Según ha informado el consistorio, el Festival propone diferentes aproximaciones a los acontecimientos y experiencias que han marcado la historia, desde los efectos de la censura y el exilio hasta los recuerdos más íntimos de la infancia y la adolescencia.

Uno de los momentos más significativos de esta línea tendrá lugar en la gala inaugural del 20 de noviembre, en el Teatro Arriaga, con la restitución de un trofeo al cineasta Alfonso Ungría, en un acto que reivindica la memoria del propio Festival y recupera un episodio de su historia vinculado a la censura. La iniciativa se completará con una mesa redonda dedicada a reflexionar sobre la censura cinematográfica, sus consecuencias para la creación y la necesidad de revisar críticamente el pasado.

Director de películas como "El hombre oculto" (1970), "Tirarse al monte" (1972) y "Gulliver" (1976), Ungría desarrolló parte de su trayectoria enfrentándose a las restricciones de la censura, que afectaron directamente a la exhibición y circulación de algunas de sus obras. La restitución del trofeo durante la inauguración de Zinebi constituye "un gesto de reconocimiento y recuperación de la memoria histórica del certamen", han destacado.

Ya en el programa, "Crías" (2026), de Xiana do Teixeiro, está protagonizada por la memoria personal y el paso del tiempo. La película trabaja con diarios y recuerdos de la adolescencia, recuperados y observados desde la perspectiva de los años.

"Irailak" (2026), de Izaskun Arandia, estrenada mundialmente en el Festival de San Sebastián, aborda la memoria histórica y la necesidad de recuperar acontecimientos y testimonios del pasado. La película forma parte de una corriente documental que busca revisar los relatos heredados y abrir nuevas perspectivas sobre episodios que continúan teniendo consecuencias en el presente.

"Atlas de la desaparición" (2026), de Manuel Correa, estrenada mundialmente en CPH, aborda la búsqueda de personas desaparecidas durante el franquismo y los procesos de recuperación e identificación de sus restos. La película utiliza herramientas de investigación y representación arquitectónica para aproximarse a las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros y a las historias de las familias que siguen buscando respuestas.

Además, Zinebi ampliará la propuesta cinematográfica con un encuentro intergeneracional sobre escritura improductiva, vinculado a la película y organizado dentro de Zinebiskopio, el espacio que conecta el cine con la conversación y las experiencias compartidas.

Por otra parte, "la memoria del propio cine ocupa un lugar central" en Depósito Zinebi, el proyecto de investigación y recuperación del patrimonio fílmico desarrollado junto a Elías Querejeta Zine Eskola y la Filmoteca Vasca.

Este año, la iniciativa se centra en el Grupo Cine Sur, colectivo de creadores argentinos exiliados tras el golpe de Estado de 1976 que encontró en México un espacio para continuar su actividad cinematográfica y utilizar la animación como herramienta de expresión artística y pedagogía política.

La sesión recuperará "La persecución de Pancho Villa" (1978), "El compa Clodomiro y el capitalismo" (1981) y "El compa Clodomiro y la explotación" (1981), películas que ya fueron presentadas en Bilbao y que regresan décadas después acompañadas de los resultados de una investigación desarrollada durante 2025 y 2026.