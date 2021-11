Zinebi estrena siete cortometrajes dirigidos por cineastas de Euskadi seleccionados en el proyecto 'Itxitik'

Celebra la cuarta edición del Foro Profesional de Cine Documental de Bilbao 'Zinebi networking: Dokumentalen sorgunea'

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, proyectará los siete cortometrajes producidos en el marco del proyecto 'Itxitik', una serie de películas cortas filmadas a raíz de la convocatoria lanzada en 2020 por Zineuskadi para abordar el tema del confinamiento forzado por el covid-19. Dos de ellos forman parte de la sección oficial y los otros cinco se estrenarán en una sesión programada este miércoles.

El proyecto, en el que colaboran el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Zineuskadi, ETB, el Festival de San Sebastián y Zinebi, permitió el rodaje de cortometrajes a ocho cineastas de Euskadi, Iban del Campo, Borja Crespo, Kevin Iglesias, Pedro Rivero, Imanol López de Segura, Maider Oleaga, David Pérez Sañudo y Mikel Rueda.

Dos de las películas presentadas en 'Itxitik', 'Vatios', dirigida por David Pérez Sañudo, y 'Kinka', dirigida por Maider Oleaga, forman parte de la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje de este certamen que organiza el Ayuntamiento de Bilbao.

Las cinco restantes se presentan en una sesión especial abierta al público. En concreto, son 'Etxean' de Mikel Rueda, 'Hikikomori' de Borja Crespo, 'Los días que (nunca) fueron' de Kevin Iglesias y Pedro Rivero, 'Serendipia' de Iban del Campo y 'Tartea' de Imanol López de Segura.

Los cineastas, acompañados por el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, la directora de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco, Aitziber Atorrasagasti, el director de Programas y Artístico EITB, Gorka García, y la directora de Zinebi, Vanesa Fernández, han presentado este martes la sesión que tendrá lugar en la Sala BBK mañana miércoles, a las 20.00 horas.

ZINEBI NETWORKING

Además, el certamen celebra, con el apoyo de la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV), Euskal Telebista (ETB), Europa Creativa Media Desk Euskadi y Zineuskadi, la cuarta edición de 'Zinebi Networking: Dokumentalen Sorgunea'. Este punto de encuentro para el talento local recibirá a siete proyectos de largometraje documental que están ya en desarrollo.

Todos ellos están impulsados por compañías productoras vascas. En concreto, Txintxua Films está detrás del proyecto 'A los libros y a las mujeres canto', con el que la directora gasteiztarra Maria Elorza -dos veces premiada en la Sección Oficial de Zinebi por los cortometrajes 'Gure hormek' (2016) y 'Ancora lucciole' (2018)- aspira a dar el salto al largometraje, han explicado desde la organización.

La compañía alavesa Kalakalab produce 'Amak esan zidan' de Irati Cano Alkain, Bideografik y la bilbaína Marmoka Films presentan el proyecto dirigido por Gentzane Martinez de Osaba 'Aupa Maurizia!', Doxa Producciones produce 'Cabeza y corazón' de Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea, y Eñaut Zuazo y la Asociación Iris Audiovisual han desarrollado el proyecto de largo documental titulado 'Eñaut Zuazo2' que dirigen David Álvarez y Meritxell Valls.

Además, Maluta Films produce 'Hezurrak', de Ainhoa Gutiérrez del Pozo y Olatz González Abrisketa, e Izar Films y AltContent presentan el proyecto dirigido por Izaskun Arandia 'My Way Out'.

Los proyectos han participado en una sesión de tutorías personalizadas con la directora y artista Virginia García del Pino, antes de su presentación pública este martes en un evento que este año volverá a ser presencial, moderado por la profesora y especialista en cine documental de creación Aida Vallejo.

En esa sesión, las personas responsables de cada proyecto lo exponen ante un jurado de expertos. El premio de 'Zinebi Networking. Dokumentalen Sorgunea', que se entregará en la gala de clausura del Festival el viernes en el Teatro Arriaga, está dotado con 10.000 euros.

COMPOSITORAS DE BANDAS SONORAS

También enmarcado en las actividades de industria del festival, Zinebi y la asociación (H)emen han organizado, en colaboración con Zineuskadi, el mayor encuentro de compositoras de bandas sonoras para cine del Estado, han destacado sus responsables.

Tendrá lugar este miércoles en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa con la presencia de las ganadoras del Goya Eva Gancedo (premiada en 1998 por su partitura para la película dirigida por Ricardo Franco 'La buena estrella') y Aránzazu Calleja (premiada junto a Maite Arroitajauregi este año por la música de 'Akelarre').

Además, acudirán Nerea Alberdi (compositora, junto a Vanessa Garde, de la música del largometraje 'Josefina', recientemente estrenado en el Festival de San Sebastián), Vanessa Garde (compositora de la banda sonora de la próxima película de Imanol Uribe, 'Llegaron de noche', y de la música de 'El sustituto' o 'La boda de Rosa') y Zeltia Montes (firmante de la música de películas como 'A esmorga', 'Adiós' o 'El buen patrón').

También se contará con la presencia de Paula Olaz (compositora de la música de 'Kinka' y de los largometrajes '2 Urte 4 Hilabete eta Egun 1', 'Crónica de una tormenta', 'Nora' o 'Aztarnak') y Paloma Peñarrubia (la compositora de la música de 'Vatios' y de los largometrajes 'Seis y medio', 'Bajo la piel del lobo' o 'Sangre').

También en la Sala Bastida de AZ tendrá lugar, igualmente en colaboración con (H)emen, la presentación de los proyectos de cortometrajes dirigidos por realizadoras vascas participantes en la primera edición del programa 'Aukera', que pretende proteger y empoderar a las mujeres que deseen trabajar en el sector audiovisual.

En esta primera edición, participan las directoras, de entre 18 y 35 años, Enara García, Ainhoa Olaso, Ane Inés Landeta, Lorea Lyons, Tamara Lucarini, Llúcia Pla, Olaia Nogales y Nerea Sciarra.