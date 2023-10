Zinebi proyectará 128 películas de 43 países en su 65ª edición

Concederá un tercer premio Mikeldi de Honor este año al crítico de cine bilbaíno Félix Linares



BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zinebi-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, iniciará una nueva edición el 10 de noviembre con la gala de inauguración dirigida por La Dramática Errante (Ane Pikaza y María Goiricelaya), que también se hará cargo, del acto de clausura en el que se entregarán los premios de la 65ª edición del certamen, en el que participarán 128 películas procedentes de 43 estados, más de la mitad estrenos en el Estado y han sido dirigidas por mujeres.

La programación completa se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Bilbao, en una rueda de prensa en la que han participado el consejero de Cultura y Política Lingüística y Portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria; y la directora de Zinebi, Vanesa Fernández Guerra.

Las proyecciones de ZINEBI se agrupan en dos partes: Sección Oficial (que incluye los dos concursos internacionales) y otras proyecciones. Dentro de la Sección Oficial, el Concurso Internacional de Cortometraje presenta una selección de 58 películas (seleccionadas entre las más de 3.900 que los miembros del comité de selección de Zinebi han visto este año) procedentes de 35 estados que son riguroso estreno en el Estado.

Entre ellas, hay siete producciones (o coproducciones) vascas que se proyectarán al final de la gala de inauguración del Festival: "Agrio" (David Pérez Sañudo, 2023), "Betiko gaua" (Eneko Sagardoy, 2023), "In a Nearby Field" (Laida Lertxundi y Ren Ebel, 2023), "Memories of an Empty House" (Bruno Carnide, 2023), "La mujer ilustrada" (Isabel Herguera, 2023), "Todo lo cubre la sal" (Joana Moya, 2023) y "Ximinoa" (Itziar Leemans, 2023).

Además, cineastas como la portuguesa Catarina Vasconcelos (directora del largometraje "La metamorfosis de los pájaros", premiado en Berlinale e IndieLisboa), la catalana Neus Ballús (directora de largometrajes como "Sis dies corrent"s (2021), premiado en Locarno) o el austríaco Lukas Marxt (ganador del Gran Premio Zinebi en 2020) presentarán a concurso sus nuevos cortometrajes.

El otro concurso de la Sección Oficial es el de largometraje opera prima ZIFF-Zinebi First Film, en el que competirán nueve largometrajes procedentes de 10 estados. Todas ellas serán proyectadas por primera vez en el Estado en Zinebi, y entre ellas se encuentra la producción vasca "Zarata", dirigida por Tamara García Iglesias, y que tuvo su estreno mundial en julio en FID Marseille (Francia).

PREMIOS MIKELDI DE HONOR

Como viene ocurriendo desde hace más de veinte ediciones, Zinebi reconoce la trayectoria profesional y artística de algunos nombres relevantes del cine contemporáneo. En esta 65ª edición, el Festival otorga estos galardones a dos cineastas -Frederick Wiseman y Rita Azevedo Gomes- y al periodista y crítico de cine Félix Linares.

Zinebi salda una deuda pendiente con el documentalista vivo más importante recibiendo en el Teatro Arriaga el día 10 de noviembre a Frederick Wiseman, que viajará a Bilbao desde Nueva York donde hace unos días presentaba su último documental, "Menus plaisirs - Les Troisgros".

Su trayectoria, iniciada en 1967, está jalonada por premios como el Oscar honorífico por toda su carrera (concedido en 2016) y cuenta con casi medio centenar de largometrajes documentales. En Bilbao también presentará esta coproducción franco-estadounidense que tuvo su estreno mundial en septiembre en la Bienal de Venecia.

En el caso de Rita Azevedo Gomes, el Festival reconoce una trayectoria marcada por el talento para sintetizar el respeto por el legado cultural en que se sustenta su obra y la experimentación inconformista, siempre dispuesta a poner en cuestión tópicos y lugares comunes.

La directora, que ya acudió a Bilbao en 2016 a presentar su película "Correspondências", dialogará en esta ocasión con la coordinadora de seminarios y encuentros internacionales de la ECAM Cecilia Barrionuevo tras la proyección del que fue su primer largometraje como directora, "O Som da Terra a Tremer" (1990). Recogerá su premio de honor en la gala de clausura del Festival, el día 17.

Zinebi concede un tercer premio Mikeldi de Honor este año al crítico de cine bilbaíno Félix Linares, que, después de 28 años ininterrumpidos en antena, ha dejado de presentar este año el programa de ETB "La noche de...". Lo hace en reconocimiento a una larga trayectoria profesional que va mucho más allá de sus apariciones televisivas en el celebrado programa de televisión (1.500 programas), y en la que tan activamente ha difundido su interés por el cine y la cultura.

PALMARÉS

Zinebi dará a conocer su palmarés el 17 de noviembre. Los ganadores de la Sección Oficial-Concurso Internacional de Cortometraje serán otorgados por un jurado formado este año por el coordinador del programa de industria del Short Film Corner del Festival de Cannes Florian Fernandez; la directora del Festival Internacional de Cine Documental de Yamagata (Japón) Haruka Hama; la crítica de cine y programadora búlgara Mariana Hristova; la cineasta vasca Estibaliz Urresola; y el director de animación, ilustrador y dibujante gallego Alberto Vázquez.

Los premios de la Sección Oficial - Concurso Internacional ZIFF - Zinebi First Film serán otorgados por un jurado integrado por la productora y directora colombiana Diana Bustamante; la responsable de programación en el Arsenal-Instituto de Cine y Videoarte de Berlín Birgit Kohler; y la cineasta española Rocío Mesa.