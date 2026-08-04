La zona de párking del Puerto Viejo de Getxo se cerrará desde este miércoles al día 18 de cara a las fiestas

Archivo - Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona de párking del Puerto Viejo de Getxo (Bizkaia) se cerrará desde este próximo miércoles hasta el día 18 para proceder al montaje del espacio festivo, según ha informado el Ayuntamiento getxotarra.

El Consistorio, en un comunicado, ha dado a conocer las afectaciones al tráfico y aparcamientos que se producirán con motivo de las fiestas del Puerto Viejo, que se celebrarán entre el 12 y el 15 de agosto.

De esta forma, ha explicado que desde este miércoles y hasta el próximo 18 de agosto se cerrará la zona del parking para proceder al montaje y desmontaje del espacio festivo. Los vecinos residentes en el barrio tendrán un espacio habilitado en el parking de Ereaga.

Además, a partir del día 12 y hasta el 16, se cortará el tráfico a la altura del restaurante La Ola. El paso estará prohibido, excepto para vehículos autorizados.