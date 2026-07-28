Zupiria afirma que la Policía Nacional sobrepasó sus funciones al arrestar a dos agresores de un aficionado de La Roja

Incidentes en las inmediaciones del parque de Doña Casilda - EUROPA PRESS

VITORIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha denunciado que la Policía Nacional actuó este lunes "por encima de sus funciones" con la detención de dos personas como presuntos autores de la agresión a un aficionado de España que llevaba la camiseta de 'La Roja' en la reciente final del Mundial de Fútbol que el pasado 19 de julio enfrentó a las selecciones española y a Argentina.

En la rueda de prensa posterior al C0onsejo de Gobierno, Zupiria se ha referido al arresto en Bilbao de dos varones, ambos de 29 años, como presuntos autores de delito de odio, además de delitos de desórdenes públicos y lesiones por la agresión con patadas y golpes a un joven que llevaba una camiseta de la selección española durante la final del Mundial de Fútbol.

El consejero ha señalado, en relación a esos arrestos, que en ambas detenciones, la Policía Nacional ha llevado a cabo estas actuaciones como consecuencia de las denuncias presentadas ante este cuerpo policial, pero cree que "ha sido una actuación que está por encima de sus funciones".

En este sentido, ha recordado que el Estatuto de Gernika recoge "qué corresponde hacer a la Ertzaintza y qué a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", y, como consecuencia de ello, hubo un acuerdo político en 1989.

Según ha detallado, fue un acuerdo "doble", por un lado, "se decidió qué correspondía hacer a la Ertzaintza, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y, por otro, como aplicación de ese acuerdo, "llegó otro acuerdo político, según el cual, "la Policía Nacional y Guardia Civil adaptaron sus efectivos para cumplir con las funciones que les quedaron". "Creo que la actuación de ayer de la Policía Nacional está por encima de esas funciones y así quiero denunciarlo", ha manifestado.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Bingen Zupiria ha manifestado que la investigación sobre los incidentes ocurridos durante la final del Mundial de fútbol está abierta y la Ertzaintza instruye los trabajos de investigación.

Según ha precisado, los materiales que se están utilizando en esta investigación son, por un lado, las diferentes denuncias recibidas, y, por otro, los testimonios de ertzainas y testigos, además de distintas imágenes grabadas.

Bingen Zupiria ha indicado que, en estos momentos, la Ertzaintza mantiene abiertos casi 20 atestados y diligencias, y las investigaciones se llevan a cabo desde las comisarías de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Bergara, Erandio, Sestao y Durango.

El consejero ha manifestado que la pasada semana -el domingo y el lunes- la Ertzaintza detuvo 'in fraganti' a cinco personas, en el momento en el que se estaban produciendo los sucesos, más de 50 personas fueron identificadas por tomar parte en esos incidentes, y "muchas de ellas" están siendo investigadas.

Según ha destacado, la Ertzaintza está estudiando comportamientos que tienen relación con supuestos delitos de ataque contra agentes de la autoridad, de heridas y lesiones, de alteración del orden público o de amenazas, en unos casos por delitos de odio y en otros por uso de arma blanca.

"Lo que reflejan las investigaciones realizadas hasta ahora es que la mayoría de las personas que han tomado parte en estos incidentes son de un perfil parecido al que hemos visto los años anteriores en otros incidentes. Por un lado, son del entorno de aficionados radicales de equipos de fútbol y, por otro, miembros de grupos políticos que son minoría pero conocidos en nuestra sociedad", ha explicado.

El consejero de Seguridad ha afirmado que estos comportamientos son "totalmente inaceptables" y considera "intolerable" que se pretenda buscar "razones políticas para utilizar la violencia, amenazar o atacar". A si juicio, las personas que se comportan de esta manera "no tienen respeto por el prójimo, y en algunos casos se han dado comportamientos de odio".

Por lo tanto, ha reiterado que la investigación sigue abierta y algunas de esas personas recibirán sanciones por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana, y otros "acabarán en los tribunales y deberán responder por sus actos ante los jueces".