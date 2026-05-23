Zupiria comparecerá el martes en el Parlamento tras los incidentes en el recibimiento a miembros de la Flotilla

Recibimiento a los activistas de la Flotilla en el aeropuerto de Loiu - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, comparecerá el próximo martes en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar "las explicaciones necesarias" sobre la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu durante el recibimiento a miembros de la integrantes de la Global Sumud Flotilla. El consejero ha asegurado que se intentará "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar".

Cuatro personas han sido detenidas por desobediencia grave resistencia y atentado a agente de la autoridad durante los incidentes registrados a primera hora de la tarde de este sábado, en el aeropuerto de Loiu a la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla.

Desde el Departamento de Seguridad han explicado que la llegada, "no comunicada a la Ertzaintza", ha coincidido con las llegadas y salidas de los aficionados a las finales de rugby que se celebran estos días en Bilbao.

Según ha indicado, "el comportamiento de algunas personas concentradas ha obstaculizado la normal circulación de personas que abandonaban la zona de salidas del aeropuerto, han protagonizado enfrentamientos con agentes de la Ertzaintza, que han tenido que hacer uso de los bastones reglamentarios, y resistencia de las personas congregadas".

El Departamento también ha recordado "el contexto de sensibilidad existente en toda Europa en torno a la detención ilegal de miembros desplazados de la Flotilla y el trato al que se han visto sometidos".

Tras lo sucedido en el aeropuerto de Loiu, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para "verificar si la actuación de las y los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor".

Además el departamento de Seguridad ha informado de la actuación policial y los acontecimientos que se han producido a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco.

El consejero Bingen Zupiria, por su parte, ha solicitado una comparecencia urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para "dar la explicaciones necesarias". En concreto, ha pedido que la comparecencia pueda tener lugar el próximo martes, día para el que está convocada la Comisión para tratar otros asuntos previstos.

ACLARAR CUANTO ANTES

El consejero de Seguridad y los responsables del Departamento han lamentado lo sucedido y han asegurado que se intentará "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar".

Por lo que respecta a los detenidos, una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales, dos de las personas arrestadas han quedado en libertad y deberán comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridas.