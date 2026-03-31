Zupiria condena las amenazas a Otegi y lamenta que este tipo de hechos se producen "en más ocasiones de las que debería"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a su llegada al Parlamento. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha condenado las amenazas de muerte denunciadas por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha esperado que su autor "pague por este delito". Asimismo, ha lamentado que "este tipo de hechos se está produciendo en más ocasiones de las que deberían producirse" con amenazas a políticos o partidos "mediante pintadas en paredes, mensajes anónimos o, incluso, mensajes donde el origen o la procedencia es conocido".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha explicado que, desde que se recibió el pasado mes de diciembre la denuncia sobre las amenazas de muerte que había recibido el líder de EH Bildu por correo electrónico, ha habido "un contacto permanente y una relación permanente entre Arnaldo Otegi y Euskal Herria Bildu y la Ertzaintza", que "ha desarrollado las tareas de investigación que le corresponden como policía judicial".

Desde el mes de enero, ha precisado, "el tema está en manos de la Justicia" y ha confiado en que esta, "con ayuda de la Ertzaintza, pueda aclarar definitivamente esta cuestión".

El consejero ha condenado "rotundamente" las amenazas a Arnaldo Otegi. "Amenazar de muerte a una persona es un delito y, como tal delito, espero que la Justicia y la Ertzaitza sean capaces de determinar la identidad de la persona que ha realizado estas amenazas, y recaiga sobre él todo el peso de la ley, y pague por este delito que presuntamente ha cometido esta persona", ha señalado.

El responsable de Seguridad del Gobierno Vasco ha apuntado que casos de amenazas a políticos o partidos "de vez en cuando se suelen producir, a veces mediante pintadas en paredes y otras veces mediante mensajes anónimos, o incluso con mensajes donde el origen o la procedencia del causante de esta amenaza es conocido". Según ha lamentado, "desgraciadamente se están produciendo este tipo de hechos en más ocasiones de las que deberían producirse".