Zupiria considera "graves" los "comportamientos incívicos" contra la policía, con "gente muy joven" involucrada

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha condenado los altercados registrados durante la madrugada del domingo en Bilbao, en la que los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal fueron atacados con el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos, y ha mostrado su preocupación por "la gravedad de algunos comportamientos incívicos", con "gente muy joven" involucrada.

En una entrevista este lunes en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha destacado que la "tónica general" de las fiestas celebradas durante este verano en Euskadi ha sido la "tranquilidad", y ha puesto en valor la colaboración entre la Ertzaintza y las diferentes policías locales y municipales "que ha permitido que se respirara un ambiente de seguridad".

No obstante, en relación con los incidentes de la madrugada del domingo en Bilbao, ha señalado que le preocupa "la gravedad de algunos comportamientos incívicos". Según ha explicado, en imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación se pudo observar a "gente muy joven, lanzando objetos, tanto a la policía local de Bilbao como a La Ertzaintza".

Pese a reconocer que los incidentes se produjeron "a altas horas de la madrugada, cinco y media, en fiestas de Bilbao", ha insistido en que se trata de comportamientos "además de incívicos, inaceptables y que en ningún caso deberíamos normalizar".

Además, el consejero también ha señalado que de las 14 personas detenidas por los incidentes "hay varias personas que efectivamente son conocidas de la Ertzaintza y han sido objeto de diferentes, identificaciones, investigaciones e incluso de canciones en años anteriores". Según detalló el departamento de Seguridad tras los altercados, uno de los menores detenidos ha sido investigado en hasta tres ocasiones anteriores, y uno de los adultos fue detenido en tres ocasiones e investigado en hasta 12 ocasiones.

Por otro lado, ha reflexionado sobre la responsabilidad de quienes "estamos en la actividad política" con "el señalamiento a la Ertzaintza". "La Ertzaintza es la policía democrática y legítima de esta sociedad. En el caso de que se produzca algún comportamiento inadecuado, por supuesto, hay que explicarlo, pero yo creo que no podemos permitir que se esté cuestionando permanentemente la mera existencia del la Ertzaintza o su carácter democrático y legítimo", ha aseverado.

AGENTES HERIDOS

En cuanto a los agentes heridos, ha explicado que varios efectivos de la Ertzaintza y un agente de la Policía Municipal han sido atendidos en la mutua y que, en el caso de la Policía vasca, cinco agentes han causado baja por las heridas sufridas. Zupiria ha precisado que presentan "contusiones, algunos cortes, algunas heridas que han necesitado sutura y puntos", y ha trasladado su "solidaridad a estos agentes" y les ha deseado "la recuperación más rápida posible".

Asimismo, ha agradecido la labor desarrollada durante todo el verano por los mandos de la Ertzaintza y de las policías locales, que "han trabajado conjuntamente de forma coordinada", y ha reconocido "la profesionalidad de los agentes que han tenido que trabajar mientras otros estábamos de fiesta".

"RECIBIDOS DE FORMA AGRESIVA!

Respecto al origen de la intervención policial, el consejero ha explicado que se produjo en el marco de un incidente, "una pelea", ante el que los agentes tuvieron que intervenir y fueron "recibidos de forma agresiva" por personas que estaban de fiesta.

En ese sentido, ha rechazado que el lanzamiento de botellas y piedras contra los agentes pueda considerarse parte de las celebraciones. Se trata de personas, ha añadido, que "interpretan que esto de echar botellas y piedras a la Ertzaintza y a la policía local, es una parte del programa festivo", ha ironizado, antes de insistir en que "no podemos aceptarlo por normalidad".

Zupiria confía en que "cada una de estas personas que han participado en estos incidentes sea debidamente identificada y sea citada después la investigación policial al juzgado correspondiente o reciba en casa la multa correspondiente por el comportamiento que han tenido".

Preguntado por la actuación policial previa al lanzamiento de objetos, el consejero ha afirmado que fue "progresiva y proporcionada".

Sobre la posibilidad de que estos hechos formen parte de una 'tendencia de ataques' con 'motivación política' con 'las policías como objeto', ha reconocido no constatar la existencia de "ninguna motivación política". "Existen personas que tienen antecedentes delictivos y luego existen juega, alcohol, deshinibición, y comportamientos incívicos y desadecuados", ha concluido.