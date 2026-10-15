Zupiria cree "una emergencia nacional" la integración humanitaria de la migración pero con la exigencia de obligaciones

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, cree que es "una emergencia nacional" en Euskadi "la integración humanitaria" de la migración, que solo es posible hacer "a través de la vivienda, la educación la salud y el trabajo", pero también con "la exigencia de obligaciones". Tras rechazar que se identifique a los inmigrantes con la seguridad, ha afirmado que hay que ser "exigentes con las personas que delinquen, tengan el origen que tengan".

Durante su intervención en el Foro Gran Vía, Zupiria se ha preguntado si es posible sentirse seguro en el mundo en estos momentos y, en concreto, en Europa con "la reaparición de la guerra, la amenaza de la extrema derecha en toda la UE, la crisis de la vivienda, la inmigración con todas sus consecuencias y temores, la seguridad y la carestía de la vida".

"Estas cuestiones que a veces parecen ajenas a nosotros, son factores que existen también en Euskadi, que van a tensionar nuestra convivencia, van a condicionar la política y, por supuesto, van a condicionar esta campaña electoral (de las elecciones generales) que ya se ha iniciado, aunque no formalmente", ha añadido.

Según ha avisado, "de la guerra se ha hablado y se hablará", porque el conflicto bélico tiene "un efecto directo en nuestros bolsillos". "Pero también la situación de Gaza tiene consecuencias políticas evidentes en nuestra comunidad", ha indicado.

El consejero se ha referido a "la amenaza de la extrema derecha" que, "aunque no exista en Euskadi, va a estar sobre la mesa en los próximos dos meses", a la crisis de la vivienda o al tema de la inmigración, que "va a estar con fuerza en esta campaña electoral, pero también después".

"Y algunos se empeñarán en mezclar esa preocupación por la inmigración con una preocupación por la seguridad, y querrán convertir las personas que han venido a vivir entre nosotros para tener un futuro mejor en los causantes de nuestra sensación de inseguridad", ha manifestado.

Bingen Zupiria ha aludido, asimismo, a la carestía de la vida que ya se está notando y continuará en los próximos meses. Tras citar estos temas que, a su juicio, centrarán la precampaña y campaña electoral, ha querido detenerse en "la cuestión que relaciona inmigración y seguridad".

"En Euskadi, en estos momentos, tenemos, según datos del mes de junio, 346.341 personas viviendo con nosotros nacidas en el extranjero, y suponen ya el 15,4% de nuestra población. Esta población está creciendo más o menos en 20.000 personas al año y si hoy analizamos el origen principal de las personas que conviven con nosotros, el 56,4% son procedentes de Latinoamérica y las nacionalidades que más personas aportan son Colombia, Marruecos y Venezuela", ha añadido.

El aumento de la población con origen extranjero en Euskadi, tal como ha precisado, "se ha acentuado de forma especial después de la pandemia, desde el año 2022".

LA APORTACIÓN DE LA MIGRACIÓN A LA ECONOMÍA

Ese 15,4% de la población extranjera, supone, ha afirmado, casi el 13% de los cotizantes a la Seguridad Social. "Por lo tanto, la primera característica de esta inmigración es su aportación a nuestra economía y a nuestro bienestar. Y esto marca la posición del Gobierno Vasco ante estas cuestiones de una forma clara y rotunda. Esta es nuestra emergencia nacional. La sociedad nos reclama una integración humanitaria de las personas que han venido a vivir entre nosotros", ha remarcado.

En su opinión, esto "solo es posible hacerlo a través de la vivienda, la educación, la salud y el trabajo". "Y nos exige también que, junto al reconocimiento de los derechos, esté la exigencia de las obligaciones", ha apostillado.

Por ello, ha dicho que, ya que se habla de migración y seguridad, hay que ser "exigentes con las personas que delinquen, tengan el origen que tengan".

Tras preguntarse ¿cómo se enfrenta el Gobierno Vasco bajo la presidencia de Lehendakari, Imanol Pradales, a este contexto que no es seguro?", ha explicado que el jefe del Ejecutivo de Euskadi les obliga a fijarse en cuestiones que tienen que ver su "bienestar presente y futuro", que "pasa por asegurar la salud y los servicios sanitarios, una educación de calidad, transportes, solidaridad, y cuestiones sociales".

"Y cuando parece que está en cuestión el futuro o el porvenir de nuestro estado de bienestar, la apuesta de este Gobierno es sentar las bases para que este estado de bienestar tenga futuro", ha señalado.

El consejero ha precisado que "una parte importantísima del futuro de ese bienestar depende de la capacidad económica" de Euskadi. "Y ahí el empeño del Gobierno se está centrando principalmente en dos ámbitos: la electricidad y la energía", ha manifestado.

En su opinión, preocuparse hoy por la electricidad que se necesita "es preocuparse por la seguridad en el futuro". "Comprometernos como Gobierno, junto con otras instituciones vascas, en que haya nuevas empresas, en que las que existen en el país sigan enraizándose y exista un arraigo de nuestro tejido productivo en Euskadi, es también preocuparnos por el futuro y la seguridad de nuestro país; lo mismo que hacer todo lo que esté en nuestras manos para generar nuevas fuentes de energía que necesitamos o asegurar la cadena alimentaria", ha sostenido.

En este contexto, ha insistido en que preocuparse por el futuro es "gestionar la migración, ordenarla para que responda a las necesidades" existentes, y preocuparse por la seguridad, e impulsar políticas de construcción, alquiler y venta de vivienda.

"CASA VASCA"

Bingen Zupiria ha explicado que, "para construir esta Casa Vasca que propone el Lehendakari Pradales, 'Euskal Aterpea'", solo hay dos herramientas": el Autogobierno y el Concierto Económico, como "instrumento importantísimo" para la financiación de la economía de Euskadi.

También ha precisado que es "casa Vasca" celebrar el 90 aniversario del Gobierno Vasco, liderado por José Antonio Agirre, y ha afirmado que el actual Ejecutivo se considera "jarraitzaile, un eslabón más en esa cadena que comenzó en 1936".