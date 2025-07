Zupiria denuncia el "nulo apoyo" de la alcaldesa de Azpeitia a la Ertzaintza y no admitirá que la vean como un problema

Dice que escuchando a Alkorta parece que "la Ertzaintza es una policía no querida en Azpeitia" y espera que no se repitan esos altercados

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha denunciado el "nulo apoyo" de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, a la presencia y la actuación de la Ertzaintza, y ha señalado que no se puede admitir que haya "movimientos en este país que todavía cuestionen la existencia de la Ertzaintza y que la mera presencia de un ertzaina en un espacio público sea un problema para ellos".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria se ha referido a los altercados provocados este pasado fin de semana en Azpeitia (Gipuzkoa) por un numeroso grupo de jóvenes que asediaron las dependencias municipales y agredieron a policías municipales y ertzainas. Unos incidentes que se suman a otras acciones violentas registradas con anterioridad en Beasain y Hernani.

Zupiria ha señalado que lo que más le preocupa de esta situación y, en concreto, de lo vivido en Azpeitia es constatar, por una parte, que hay un "nulo apoyo" por parte de, por ejemplo, la alcaldesa de esta localidad, Nagore Alkorta, a la presencia y la actuación de la Ertzaintza.

"Ha habido momentos en los que escuchando a la alcaldesa he pensado que la Ertzaintza es una policía no querida en Azpeitia y que sus ciudadanos no quieren ver a nuestros ertzainas de uniforme en la calle haciendo su trabajo", ha afirmado.

Según ha apuntado, si eso es así, le preocupa "muchísimo" porque "lo que le ha oído decir a la alcaldesa es que ese día desde la mañana había habido una presencia excesiva de ertzainas".

"La Ertzaintza es la policía democrática de este país, está para lo que está, está para garantizar la seguridad, está para garantizar la convivencia y tienen que hacer su trabajo", ha añadido.

Zupiria ha afirmado que le cuesta entender es que una representante institucional ponga en cuestión "el carácter institucional de la Ertzaintza y de sus funciones".

"INCIDENTES MUY GRAVES"

En su opinión, los incidentes que se produjeron el otro día son "muy graves" y ha mostrado toda su solidaridad, tanto a los ertzainas que se vieron afectados por esa situación como a los policías municipales de Azpeitia y espera que esto "no se reproduzca a lo largo del verano".

Cuestionado por si cree que los representantes institucionales no deberían criticar en público a la Ertzaintza para no desacreditar su labor, ha afirmado que hay que criticar a la Ertzaintza y ser "muy exigentes con sus comportamientos" porque se les ha conferido la legitimidad "para utilizar la violencia". "Y creo que eso exige que los ertzainas sean muy respetuosos y muy cuidadosos -porque son una policía democrática- en sus actuaciones", ha añadido.

Zupiria ha agregado que lo que no le parece tampoco "normal" es que haya "movimientos en este país que todavía cuestionen la existencia de la Ertzaintza y que la mera presencia de un ertzaina en un espacio público sea un problema para ellos".

"Eso no lo podemos admitir. Este país decidió que la seguridad de esta comunidad iba a ser responsabilidad de la Ertzaintza y creamos una policía nueva para enfrentarnos a los diferentes retos que tenía la seguridad en nuestra sociedad. Es nuestra policía y la inmensa mayoría de esta sociedad, estamos a favor de la Ertzaintza y la vamos a proteger", ha apuntado.

Ante la afirmación de la alcaldesa de que no fue proporcionado el despliegue de la Ertzaintza, ha rechazado que se traslade la idea de que, "a veces, las cosas comienzan cuando aparece la Ertzaintza" y ha indicado que eso parece porque "algunos cuentan ese relato".

"Parece que los incidentes comienzan cuando aparece la Ertzaintza o como dicen algunos en euskera 'Ertzaintza olartzen denean'. No, la Ertzaintza hace su trabajo y espero que siempre lo haga bien, pero no creo que los incidentes que ocurrieron en Azpeitia, comiencen cuando llega la Ertzaintza", ha remarcado.

Zupiria ha precisado que en Azpeitia lo primero que sucedió fue que una patrulla de la Ertzaintza presenció como una persona pintaba en un contenedor "todas las policías son hijos de puta" y se le interpuso una sanción, que "es lo que debe hacer".

A partir de ahí, apareció un grupo de personas que generó "tensión y algunos enfrentamientos" en torno a ese contenedor y, posteriomente, un grupo de jóvenes se presentó en el Ayuntamiento de Azpeitia a pedir explicaciones a la Policía municipal porque habían acompañado a la Ertzaintza en ese momento de la identificación.

Zupiria ha añadido que tres personas entraron en las oficinas de la Policía Municipal, se enfrentaron a los policías municipales, abrieron la puerta y más de 40 personas entraron al interior de las oficinas de la Policía Municipal. Por ello, los tres policías municipales de Azpeitia que estaban allí pidieron apoyo y ayuda a la Ertzaintza.

Ha explicado que inicialmente acudieron tres patrullas de la Policía Autónoma que estaban en los alrededores y que "hicieron lo que pudieron". "Ertzainas que terminaron en el suelo, hubo robos de walkies, hubo robos de esposas y hubo agresiones y hay dos ertzainas heridos", ha explicado Zupiria, que ha señalado que los ertzainas llevaban sus cámaras corporales.