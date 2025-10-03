Zupiria dice que las movilizaciones por Palestina evidencian que "es posible protestar sin poner en riesgo la seguridad"

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha explicado que las "muchas manifestaciones" que se registraron este pasado jueves en Euskadi en protesta por la situación en Palestina se desarrollaron sin "incidentes destacables", al igual que el "montón de movilizaciones" que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Así, ha resaltado que se está "comprobando que es posible protestar sin poner en riesgo la seguridad de nadie", como sucedió en La Vuelta.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el consejero ha explicado que a lo largo de la jornada de este pasado jueves, según la información de la que dispone hasta la medianoche, se produjeron en Euskadi "muchas manifestaciones" en protesta por lo ocurrido con la Flotilla a Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino y "todas se desarrollaron con normalidad", sin "ningún incidente destacable".

Del mismo modo, ha destacado que a lo largo del tiempo se han estado llevando a cabo "un montón de movilizaciones en contra de genociodio que el Gobierno de Netanhayu está practicando en Gaza" en las que se está "comprobando que es posible protestar, ejercer la libertad de opinión sin poner en riesgo la seguridad de nadie".

En este sentido, ha aludido a los incidentes registrados en la etapa de La Vuelta ciclista, del pasado 3 de septiembre, en la que "se quiso interrumpir en varias ocasiones" el transcurso de la prueba (cuyo final tuvo que ser acortado por motivos de seguridad) y "se produjeron situaciones en las que se puso en riesgo la seguridad de los ciclistas, y también de algunos ciudadanos y ertzainas".

"Contra eso es sobre lo que el Departamento de Seguridad ha actuado, no contra las manifestaciones o las protestas", ha precisado Zupiria, que ha insistido en que aquel día "se produjeron situaciones que no se tenían que haber producido, y luego hemos visto que se puede protestar sin crear esos daños".

DECISIÓN DEL COMITÉ ANTIVIOLENCIA

Según ha apuntado, "eso es lo que ha investigado la Ertzaintza" y, dado que los hechos se desarrollaron en un espacio deportivo, "a quien corresponde decidir, y en su caso sancionar, lo que allí la Ertzaintza ha investigado y determinado es el comité antiviolencia".

"Nosotros nos someteremos a lo que este comité antiviolencia en el deporte decida", ha explicado el consejero, que ha añadido que no se ha efectuado nuevas detenciones sobre estos hechos "salvo la que se produjo ese día", y hay "personas investigadas, las que la Ertzaintza ha identificado como causantes de esa situaciones de riesgo que se produjeron". Según los datos aportados en aquella jornada por Seguridad, durante las protestas fueron detenidas tres personas y cinco fueron identificadas, mientras que cuatro agentes resultaron heridos.