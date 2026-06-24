Zupiria espera que este miércoles se pueda abordar el control del fuego de Galarreta tras una noche "mala" por el viento

Archivo - Bomberos de Álava - EH BILDU - Archivo

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha indicado que espera que este miércoles se pueda abordar el control del fuego del monte Galarreta tras una noche "mala", ya que, por las rachas de viento, ha costado "controlar" ese incendio en algunas zonas.

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Zupiria ha ofrecido datos sobre este incendio declarado y también se ha referido a la ola de calor de estos últimos días.

Este incendio se originó el pasado viernes en la Llanada Alavesa, en el monte Galarreta, en las inmediaciones de la localidad de Zalduondo debido a la caída de un rayo. El fuego fue extinguido el sábado por la mañana, pero posteriormente se volvió a reavivar en esta zona boscosa de muy difícil acceso.

Zupiria ha precisado que "la noche no ha sido buena" porque ha habido algunas rachas de viento que han provocado que en algunas zonas "esté costando controlar ese incendio".

No obstante, ha destacado que afortunadamente se está registrando "en zona despoblada, lejos de donde viven las personas". Tras apuntar que es una zona de difícil acceso para camiones y personas, espera que, a lo largo del día de hoy, con helicópteros y con los hidroaviones que llegarán a lo largo del día, se pueda abordar el control de este incendio.

Zupiria ha puesto este incendio como ejemplo del trabajo que se está haciendo para que esté "perfectemente engrasado el sistema de emergencias" que, según ha señalado, es algo que le planteó el Lehendakari, Imanol Pradales, al principio de esta legislatura.

Según ha manifestado, ahora con este calor persistente y los riesgos de incendio, se espera de las administraciones que tengan buena información, que estén debidamente coordinados, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, y que se activen inmediatamente cuando sean necesarios los sistemas de emergencias.

En concreto, Zupiria ha precisado que este incendio de Galarreta ha exigido la movilización de medios aéreos, del Gobierno de España, de la Comunidad Foral de Navarra y de los existentes en Euskadi. Por lo tanto, ha requerido de esa "coordinación entre instituciones para responder a las circunstancias que se plantean".

OLA DE CALOR

En relación a la ola de calor que afecta a Euskadi, Zupiria ha indicado que este martes se produjeron más incidencias por esas altas temperaturas que en los días anteriores y las llamadas principales tuvieron que ver con los efectos del calor en las personas como desvanecimientos.

Además, con motivo de la noche de San Juan, se produjeron situaciones de "cierta incertidumbre" por los fuegos de los hogueras y también se produjeron algunas llamadas.

No obstante, ha señalado que, afortunadamente, todo está "transcurriendo con normalidad" y espera que a partir de las ocho o nueve de esta noche "temple un poco la temperatura".