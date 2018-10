Unos 250 atletas disputarán el 27 de junio en Plasencia el XXXI Encuentro de Atletismo Diputación de Cáceres

Publicado 22/06/2018 11:14:24 CET

PLASENCIA (CÁCERES), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 250 atletas disputarán el próximo miércoles, 27 de junio, en la localidad cacereña de Plasencia, el XXXI Encuentro de Atletismo de la Diputación de Cáceres, la prueba "más antigua del calendario nacional" y que este año será por primera vez "mixta" en la prueba de altura.

Así lo ha destacado el diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, durante la presentación de este encuentro este viernes en Plasencia, acompañado del concejal de Deportes de Plasencia, David Dóniga, y la atleta Marta Cepeda.

En total, para este encuentro hay ya inscritos un total de 250 participantes procedentes de España, Portugal, Brasil, Eritrea o Kenia entre otros países, unos atletas que participarán en las 16 especialidades previstas entre las que se encuentras carreras de velocidad, pruebas de vallas, obstáculos, saltos, lanzamientos, relevos, marcha en pista entre otras.

Entre los nombres más conocidos de los participantes se encuentran los atletas Álvaro Martín Uriol, campeón de España de los 20 kilómetros los últimos tres años; Javier Cienfuegos, récord nacional de martillo; el lanzador de peso Joaquín Millán, el lanzador de martillo luso Antonio Vital, o los corredores Solomón Mehari de Eritrea; Boitumelo Masilio, Lucas Marcelino Dos Santos, entre otros.

Este año la novedad se encuentra en la prueba de salto de altura, en la que por primera vez se hará una competición mixta en la que participarán "conjuntamente hombres y mujeres", ha destacado Sánchez Cotrina, quien ha reafirmado la "apuesta decidida" de la Diputación de Cáceres por que el deporte sea "un garante de la generación de oportunidades y e igualdad entre hombres y mujeres".

Una competición que se realiza un año en Plasencia y otro en Cáceres, que son las "dos únicas pistas homologadas" de la provincia, aunque Sánchez Cotrina ha avanzado que se prevé que el año que viene se puedan realizar estas pruebas en Navalmoral de La Mata tras la inversión que se está desarrollando desde el ámbito local para su homologación con el asesoramiento técnico de la Diputación de Cáceres y de la Federación de Atletismo.

Estas adecuaciones se financian con parte de los fondos provinciales que el consistorio decidió dedicar a la mejora de las pistas, ha explicado el diputado.

PREMIOS

Las competiciones comenzará a partir de las 18,00 horas del miércoles 27 de junio en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Plasencia, con las pruebas de lanzamiento de martillo, y se prevé que culminen en torno a las 21,35 horas con la final de los 5.000 metros marcha.

El evento cuenta con un presupuesto de 32.000 euros para el pago de los premios a los que se destinarán 15.000 euros, divididos entre 400 euros para los primeros clasificados en cada una de las especialidades, 300 para los segundos clasificados y 250 para los terceros. Además habrá premios para los primeros clasificados extremeños.

El diputado ha destacado que esta cita rinde homenaje este año a la joven Marta Cepeda Pérez, que además de ser "una gran atleta" está estudiando 4º de la ESO "con unas buenísimas notas". Un homenaje que este año no es para alguien "que se retira del deporte" sino que se encuentra empezando la carrera deportiva, ha dicho.

En ese sentido, Marta Cepeda ha destacado que "el sacrificio es mucho" para conseguir los méritos "y hay que lucharlos", tras lo que ha confiado en que le quede "mucha carrera por delante, por ello hay que ir poco a poco e ir sumando" en su actividad deportiva.

La atleta ha explicado que lo que más cuesta es "ir renunciando a ciertas cosas por entrenar, pero si de verdad te gusta y es lo que quieres hacer en tu vida no te cuesta tanto".

Así, Marta Cepeda ha destacado su sueño sería "ir a unas olimpiadas, aunque el resultado luego sería lo de menos", tras lo que ha señalado que su próxima cita deportiva serán los campeonatos de España sub18 de pista al aire libre en Gijón, y el objetivo era "intentar ir al europeo y a la preselección de las olimpiadas" algo que será "muy difícil" por las lesiones que ha sufrido, pero ha reafirmado que el próximo volverá "a luchar por ello con muchas ganas".

Finalmente, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga, ha destacado que se trata una cita "importante" tanto a "nivel nacional como internacional".

Dóniga ha destacado que el estado de las instalaciones deportivas "es bueno", ya que "se hace una labor preventiva para el mantenimiento de las pistas" y por ello no se dejan "las pistas abiertas para todo el mundo" y que de esta manera no accedan a ellas personas que no utilicen "un calzado adecuado".