Unos 300 palistas participan en el Gran Premio Diputación de Cáceres de Piragüismo este domingo en El Anillo

El presidente de la Federación Extremeña de Piragüismo, Marcos Sánchez, y el diputado de Deportes, Pablo Miguel López - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 300 palistas de todas las categorías participarán en el VIII Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres que se celebra este domingo, 5 de octubre, en el Anillo en el entorno del embalse Gabriel y Galán, donde también se celebrará la III Regata de la Liga Centro, organizado por la Federación Extremeña de Piragüismo.

Esta prueba, referente ya en el suroeste de la península, comenzará a partir de las 11,00 horas con salida en el Poblado de Granadilla y llegada a las instalaciones del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural El Anillo, con recorridos adaptados a las distintas categorías.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, y el presidente de la federación, Marcos Sánchez, han presentado esta cita que este año duplica la participación de las últimas ediciones con el atractivo de que es la única prueba que se realiza en la provincia de Cáceres en barcos de equipo.

López ha destacado la calidad de esta disciplina en la provincia y "las alegrías que nos dan", lo que lleva a la institución a seguir apostando por esta y otras disciplinas a través de sus federaciones". Así, ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres de aumentar el presupuesto de las subvenciones a federaciones deportivas en concurrencia competitiva, de 100.000 euros, que ha habido hasta ahora, a 150.000 euros para el próximo año.

Ha incidido, además, en lo que significan estas ayudas, tanto como apuesta por el fomento del deporte de base, como por la promoción de la provincia, "uniendo, en este caso, naturaleza, patrimonio y valores deportivos".

Por su parte, el presidente de la federación ha hablado de "éxito" de las ediciones anteriores tanto por el peso de los palistas como de los clubes extremeños, lo qe ha llevado a convertir esta prueba "en un referente del suroeste de la península". De hecho, ha apuntado, este trofeo se ha incluido en la Tercera Liga Centro.

Este Gran Premio Diputación de Cáceres de Piragüismo se ha convertido en una cita de referencia en el piragüismo extremeño, reuniendo a familias, clubes y personas aficionadas en un espacio natural privilegiado. Nombres como el del campeón del mundo en 2024 Juan Antonio Valle o los nombres de Teresa Tirado, Marta Figueroa, Elena Ayuso o Inés Felipe, entre otros muchos, sonarán a lo largo del domingo 5 de octubre en El Anillo.

CATEGORÍAS, MODALIDADES Y HORARIOS

El evento contará con una amplia y heterogénea participación que abarca desde las categorías benjamín y alevín (Piragüín) hasta absolutos y veteranos, incluyendo además las pruebas inclusivas y paracanoe (piragüismo adaptado).

Tal como ha ido explicando el presidente de la federación, la salida será de Guijo de Granadilla y se llegará a la instalaciones de El Anillo, con un recorrido aproximado, las categorías absolutas, de 9 kilómetros, pero, además, en el entorno de El Anillo, habrá un recorrido de tres kilómetros para las categorías más pequeñitas, Pre Benjamín, Benjamín y Alevín.

Los horarios son a las 11,00 horas salida del descenso desde Granadilla y una vuelta al circuito en El Anillo para K2 absolutos, mixtos y K1 absolutos, que recorrerán una distancia de 8.000 metros.

A las 11,50 horas tendrán lugar las pruebas en El Anillo para K2 Jóvenes Promesas (JJPP), K2 mixto JJPP, K2 inclusivo, K1 y C1 JJPP y C1 absoluto mixto con una distancia de 3.000 metros. Y a las 12,30 horas será la competición en El Anillo para K2 Piragüín, K1 Piragüín y paracanoe, que recorrerán 1.500 metros.