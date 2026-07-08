Unos 700 deportistas de todo el país se dan cita en el Campeonato de España Sub23 de Atletismo que se celebra en Cáceres

Presentación del Campeonato de España Sub23 de Atletismo, que se disputa este fin de semana en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 700 deportistas de todo el país se darán cita, los días 11 y 12 de julio, en el Campeonato de España Sub23 de Atletismo, que se celebrará en la pista del Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres. Se disputará durante todo el fin de semana en cuatro sesiones de competición, que comenzarán a las 8,45 horas del sábado 11 de julio.

En este campeonato se han inscrito un total de 699 atletas, con prácticamente igualdad entre mujeres (332) y hombres (367) y representando a 177 clubes de todo el país. El campeonato reunirá a las principales promesas del atletismo español, muchas de ellas ya presentes en competiciones internacionales, y contará con la participación de deportistas y clubes extremeños que competirán ante su afición.

Jorge Hernández del Atletismo Badajoz-Extremadura será uno de los principales nombres regionales en velocidad. Está inscrito en los 100 metros, prueba a la que llega con una marca de 10,28 segundos, y también formará parte del relevo masculino de 4x100 metros de su club.

En los 400 metros competirá el olímpico David García Zurita, también del Atletismo Badajoz-Extremadura, con un registro de inscripción de 46.12 segundos. El medio fondo tendrá como representante extremeño a Daniel López Vergel, del Capex de Villafranca de los Barros, que disputará los 1.500 metros después de acreditar 3:41.62.

En el fondo estará Óscar Gaitán Mordillo, con licencia extremeña y condición de independiente, que figura entre los inscritos en los 5.000 metros con una marca de 13:44.93.

Y Alejandro Philippart de Vargas, del Capex, afrontará los 110 metros vallas, mientras que Andrea Buenavida, actualmente en el Bidezabal Durango AT, participará en los 3.000 metros obstáculos y Gloria Valverde Henao, del Atletismo Navalmoral-Extremadura, en los 100 metros. Además, Carlos Albarrán y Sergio Fernández, ambos del Atletismo Badajoz-Extremadura, formarán parte del equipo masculino de relevo 4x100 metros.

En total, esta cita deportiva congregará a más de 1.000 acompañantes, entre entrenadores, delegados, familiares y aficionados que se citarán en un campeonato que generará una importante actividad económica en la ciudad, a lo que hay que sumar su proyección exterior.

La celebración del Campeonato de España Sub23 sustituirá este año al tradicional Encuentro Internacional de Atletismo en Pista que la Diputación de Cáceres organiza desde 1998 en las instalaciones del Complejo Deportivo El Cuartillo, debido a la proximidad de fechas entre ambas competiciones.

La institución provincial retomará la celebración de dicho encuentro en su edición de 2027, según ha explicado este miércoles el diputado provincial de Deportes, Pablo Miguel López, en la rueda de prensa de presentación del campeonato, en la que también ha participado el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro.

Asimismo, han intervenido el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo y Miembro del Consejo Directivo de la Real Federación Española de Atletismo, José Ignacio Fernández; la vicepresidenta Primera de la Federación Extremeña de Atletismo, Remedios Márquez y Daniel López Vergel, atleta extremeño que participará en el campeonato.

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Durante su intervención, López ha destacado la importancia de que la provincia vuelva a convertirse en escenario de una cita deportiva de referencia. "Queremos que este campeonato sea recordado tanto por su nivel deportivo como organizativo y queremos que quienes nos visiten se lleven la mejor imagen de nuestra provincia y que los aficionados disfruten de un fin de semana de primer nivel" ha apuntado.

En ese sentido, López ha puesto de manifiesto el compromiso "expreso y tangible" de la Diputación de Cáceres en la organización e impulso de eventos que fomentan el deporte, generan actividad económica y proyectan la imagen de Cáceres y la provincia como destino para grandes competiciones.

La Diputación de Cáceres colabora en la organización del campeonato con una aportación económica de 40.000 euros, además de facilitar medios técnicos, logísticos y de personal, contribuyendo al desarrollo de una competición considerada una de las más importantes del calendario nacional en categoría Sub23.

Por su parte, el director general de Deportes, Santiago Amaro, ha destacado que esta cita en la Ciudad Deportiva de Cáceres, infraestructura dependiente de la Junta de Extremadura, "confirma las enormes posibilidades que ofrece Extremadura no solo para la práctica deportiva, con unas infraestructuras de referencia, sino para acoger y organizar citas deportivas de referencia, de todas las disciplinas y a cualquier nivel".

Así, este campeonato, que será retransmitido íntegramente vía streaming en RTVE Play, "no solo promocionará el talento joven, sino que convertirá a Cáceres en la sede del atletismo nacional de máximo nivel", ha señalado Amaro.

Por su parte, José Ignacio Fernández, miembro del consejo directivo de la Federación Española de Atletismo y presidente de la extremeña, destacaba el nivel del campeonato, con la presencia de deportistas que "ya están destacando a nivel nacional e internacional y que representan el futuro inmediato del atletismo español".