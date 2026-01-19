Arrancan las obras del Plan Provincial de Puntos Limpios en Arroyo de la Luz y Aldea del Cano

Obras de punto limpios en Aldea del CAno - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres MásMedio ha puesto en marcha las obras del Plan Provincial de Puntos Limpios en las localidades de Arroyo de la Luz y Aldea del Cano.

El gerente de este consorcio de la Diputación de Cáceres, Gustavo Pérez, ha visitado este lunes el arranque de las obras del Plan Provincial de Puntos Limpios en estas dos localidades, sobre las que ha mostrado su satisfacción porque "era una demanda de todos los municipios integrados en el Consorcio MásMedio".

Se trata de un proyecto que cuenta con más de 5 millones de euros, financiado a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de mejorar las instalaciones existentes de puntos limpios y construir nuevos puntos donde no los hay, creando así una red provincial unificada y digitalizada.

En principio, este plan llegará a 32 municipios, que están adheridos para este servicio al Consorcio MásMedio, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Se ha arrancado, tal como ha indicado el gerente, en estas dos localidades, con 400.000 euros para ejecutar las obras en Aldea del Cano y casi 500.000, en el caso de Arroyo de la Luz, "con lo que vamos a poner fin a una gestión no muy tecnificada de los puntos limpios".

Pérez ha apuntado que confía en que a finales del mes de mayo puedan estar terminadas todas las obras, "de modo que en el segundo semestre del año podamos dar comienzo a la gestión provincial de estas instalaciones, que tanta falta hacen en la gestión diaria de los residuos sólidos urbanos".

32 MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Cabe destacar que las intervenciones que se llevarán a cabo en este proyecto serán por un lado la adecuación o reforma de puntos limpios ya existentes y se ejecutará en las localidades, cuyos ayuntamientos han cedido ya la gestión de estos espacios al consorcio, como son Alía, Cañamero, Casas del Monte, Deleitosa, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Malpatida de Plasencia, Montánchez, Navezuelas, Piornal, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Torrejoncillo, Cabrero, Carrascalejo, Cedillo, Eljas y Peraleda de San Román.

Por otro lado, se incluye la nueva construcción de puntos limpios en 13 municipios en los que no existían estas instalaciones, que son Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Tejeda de Tiétar, Valverde del Fresno, Alcántara, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz, Hernán-Pérez, Hinojal, Romangordo, Acehúche y Cabezuela del Valle.