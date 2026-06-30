El artista José Manuel Ciria conecta el edificio Julián Murillo y el Museo Pedrilla de Cáceres con una performance

El artista José Manuel Ciria conecta el edificio Murillo y el Museo Pedrilla de Cáceres con una performan que combina instalación, pintura y acción artística - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista José Manuel Ciria ha llevado a cabo este martes una performance para conectar dos espacios expositivos de la Diputación de Cáceres --el edificio Julián Murillo y el Museo Casa Pedrilla-- a través de una propuesta que combina instalación, pintura y acción artística, en el marco de la exposición 'Memoria y cenizas', integrada en el programa de Memoria Histórica y Democrática 'Tiempo Negro'.

La perfomance ha comenzado en la plazuela del edificio Julián Murillo con la presentación de Luz sólida, una instalación escultórica de seis metros de altura compuesta por tres grandes cilindros de hierro oxidado. La pieza ha invitado al público a recorrerla y a experimentar el espacio desde una relación directa con la obra, transformando la contemplación del entorno en experiencia artística.

A continuación, el recorrido se ha trasladado al patio compartido entre el Museo Casa Pedrilla y la Casa Museo Guayasamín, donde el artista ha desarrollado una intervención sobre la obra Quemar banderas. La pieza, concebida como un proceso abierto de transformación, combina pintura, lona militar y materiales quemados, e incorpora la acción del fuego como parte de su evolución.

ACCIÓN, MATERIA Y RECORRIDO

Esta intervención ha convertido el tránsito entre ambos espacios en una experiencia performativa en la que confluyen acción, materia y recorrido, informa la diputación cacereña en nota de prensa, en la que ha añadido que la performance ha configurado así un itinerario artístico que ha vinculado dos espacios expositivos a través de dos acciones diferenciadas, reforzando el carácter experimental del proyecto.

Esta propuesta de Ciria forma parte de la exposición 'Memoria y cenizas', que reúne obras históricas del artista nacido en Manchester en 1960 junto a instalaciones, esculturas, pinturas y proyectos concebidos específicamente para Cáceres.

"La exposición intenta ser un viaje por diferentes sensibilidades, por diferentes formas de pensar, por diferentes recuerdos míos, personales y colectivos. Creo que ha quedado muy completa, creo que hay mucho para ver y mucho para reflexionar y estoy muy contento con el resultado y con la oportunidad que se me ha dado aquí en Cáceres", ha señalado Ciria.

La muestra puede visitarse en el Museo Casa Pedrilla hasta el 30 de septiembre, dentro del programa 'Tiempo Negro' impulsado por el Servicio de Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres, y se plantea como un proyecto en desarrollo que incorpora distintas intervenciones a lo largo de su recorrido.

En palabras del comisario de la exposición, Javier Remedios, en esta exposición se ha intentado "llevar un museo de arte contemporáneo a la ciudad, un museo nuevo y sobre todo temporal". "Todas las piezas que hemos hecho no son permanentes. Son realmente móviles y serán temporales", ha explicado. Y avisa a futuros visitantes: "No intentéis comprender nada de lo que veáis. Sino pasear por los sitios".

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asistido a la performance realizada por José Manuel Ciria, "una mente prodigiosa", y ha mostrado su orgullo por tener la oportunidad de "ver algo que puede ser único en el mundo con sus obras, que son espectaculares". "Ha montado un cirio en Cáceres", ha bromeado.

Morales ha aprovechado para agradecer al personal de la diputación cacereña que ha colaborado en el montaje de la muestra como operarios, herrero, limpieza, etc. "La Diputación de Cáceres apuesta de manera permanente por la cultura de vanguardia, por la cultura como unión entre el pasado, el presente y sobre todo como un símbolo de paz, de convivencia y de democracia", ha apuntado.

Cabe destacar que el artista José Manuel Ciria está considerado uno de los principales referentes de la abstracción española contemporánea. Con más de tres décadas de trayectoria, ha desarrollado una investigación constante sobre el gesto, la materia y los procesos pictóricos, con una amplia proyección internacional en museos y centros de arte de Europa, América y Asia.