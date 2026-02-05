La artista plástica Virginia Rivas expone sus obras en el Museo Textil Pérez Enciso de Plasencia

Obra de Virginia Rivas que se puede ver en el Museo Pérez Enciso de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

La artista Virginia Rivas expone sus obras en el Museo Textil Pérez Enciso de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres. 'Herencia y diálogo. Color e historia' es el título de la muestra en la que la artista investiga los límites del color mientras va construyendo una paleta propia y reconocible en toda su trayectoria.

Tal y como afirma la artista extremeña María Jesús Manzanares en el prólogo del catálogo, la propuesta de Virginia Rivas "es un diálogo intenso y explícito con las piezas del museo. En cada vitrina hay un bodegón tradicional del que se inspira".

"Cada una de ellas asemeja una ventana abierta al gesto, la fuerza cromática, la seguridad del trazo y la dulzura en el hacer de sus papeles pintados. Trazo, medida y ejecución son las pautas de su trabajo, el ritmo lo pone el color", ha resaltado.

La pintora Virgina Rivas ahonda en esta manera de entender el museo como un espacio de cultura vivo y participativo y enseña a los espectadores como los procesos creativos son tan importantes para entender el legado de nuestros antepasados.

La muestra puede visitarse hasta el mes de abril de miércoles a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; y los domingos de 10,00 a 14,00 horas.