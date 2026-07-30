La Asociación de Moteros Mérida Custom y ADMO celebrarán una "quedada" en Alcuéscar sobre la donación de médula ósea

Presentación del evento en favor de la donación de médula ósea - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de moteros Mérida Custom, junto a ADMO celebrarán el próximo 9 de agosto una "quedada" en la localidad cacereña de Alcuéscar, abierta a todo el que quiera participar, con el objetivo de concienciar sobre la donación de médula ósea, para aumentar el banco de donantes.

Un evento que se celebra en esta localidad cacereña donde reside Diego, un niño de cinco años que está esperando una donación de médula ósea que pueda salvar su vida.

Así lo ha destacado el alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, en la presentación de este jueves del acto informativo que se celebrará el domingo 9 de agosto, organizada por la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), la Asociación Cultural de Moteros Mérida Custom, con la colaboración de la Diputación de Cáceres.

Por su parte, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha destacado que esta donación es "un gesto muy sencillo salva vidas, por lo que hay que insistir en la información y la sensibilización".

Con actos como este, ha incidido Gutiérrez, "podemos lograr extender el mensaje, crear conciencia y sumar nuevos donantes, haciendo que el banco de donantes crezca, porque no olvidemos que nunca se sabe qué necesidad tendremos, de quién dependerá nuestras vidas o qué vidas dependerán de nosotros".

Así, a lo largo de toda la jornada del 9 de agosto, ADMO desplegará todo un equipo de técnicos en mesas informativas para "explicar, aclarar dudas y aumentar la cadena solidaria que se ha ido creando en los casi 30 años que cumple esta asociación".

Por su parte, la técnica de ADMO Iluminada Blázquez, ha señalado que en los 29 años de vida de la asociación ha conseguido más de 22.000 extremeños registradas como posibles donantes, y han "visibilizado, informado y acompañado a los que han querido donar".

Se trata de una cadena solidaria "que ha sido gracias también a la implicación de instituciones como la Diputación de Cáceres, que nos apoya desde siempre, gracias a profesionales sanitarios y gracias a tantas personas que de manera altruista han dedicado su tiempo", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Mérida Custom, Manuel Balsera, ha hecho un llamamiento a la participación en esta jornada, tanto de moteros como gente de la comarca, de los pueblos y todo el que "quiera colaborar con su presencia, que se acerque porque este encuentro puede servir para un futuro, conocer el sistema, el engranaje que mueve a la donación y a la vida; esa asistencia será un éxito de la sociedad".