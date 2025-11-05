Los bomberos de la Diputación de Cáceres realizan 17 salidas por las fuertes lluvias de este miércoles

CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres han realizado 17 salidas por las fuertes lluvias caídas este miércoles, principalmente en la ciudad de Cáceres y también en Plasencia.

El trabajo ha consistido básicamente en buscar imbornales y levantarlos para que drene el agua, ha informado en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

Así, en Cáceres se ha intervenido en la zona de la estación de autobuses; en el Centro de Salud San Jorge; en el Puente San Francisco, donde se puso a salvo a una mujer; en la Calle Germán Sellers de Paz por acumulación de agua y en las avenidas de Alemania y de la Hispanidad.

Por su parte, en Plasencia han actuado en la Calle Donantes de Sangre y en la Escuela de Hostelería. "Gracias al trabajo rápido y coordinado de los equipos, todas las situaciones fueron atendidas sin incidentes mayores", ha señalado la Diputación de Cáceres.