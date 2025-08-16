Cabezabellosa y Villar de Plasencia reciben cisternas de agua potable tras verse afectado su suministro por el fuego

El servicio se prolongará durante el tiempo que sea necesario, según ha asegurado la institución provincial - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades cacereñas de Cabezabellosa y Villar de Plasencia recibirán cisternas de agua potable para el consumo humano, tras haberse visto afectado su suministro a causa del fuego que afecta a la zona.

De ello se encargará la Diputación Provincial de Cáceres, a través de su Consorcio MásMedio, prolongándose este servicio "durante el tiempo que sea necesario".

Serán los ayuntamientos los encargados de informar acerca de la ubicación de dichas cisternas para que toda la población pueda acceder sin dificultad a ellas, según ha precisado la institución provincial en nota de prensa.