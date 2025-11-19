El campeón de España de Moto Cross Mario García pide ayuda a la administraciones para su carrera deportiva

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este miércoles a Mario García, una joven promesa del Moto Cross que, con trece años, es ya campeón de España en la categoría de 85 cc. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este miércoles a Mario García, una joven promesa del Moto Cross que, con trece años, es ya campeón de España en la categoría de 85 cc.

En este encuentro, al margen de hablar de su trayectoria, que comenzó con apenas tres años, el joven motorista ha hecho un llamamiento a las administraciones y a sus responsables para habilitar ayudas de cara a estas categorías iniciales en disciplinas como el Moto Cross.

"Por mi edad aún no recibo ayudas, solo dan a las élites, a los que llegan, pero en mi categoría nada, y esto es mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas carreras y mucho gasto para las familias, por lo que me gustaría que nos ayudasen un poco más y tengan en cuenta el esfuerzo que hacemos", ha señalado.