Las Carantoñas de Acehúche (Cáceres) salen a la calle en busca del título de Interés Turístico Internacional - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Acehúche ya está preparada para la celebración, del 19 al 21 de enero, de su fiesta de Las Carantoñas, una festividad en honor a San Sebastián que fue declarada de Interés Turístico Nacional en 2019, y que ahora busca ampliar ese reconocimiento al ámbito internacional.

En la festividad participan una serie de actores, todos ellos indispensables para su celebración, de tal forma que las carantoñas recorrerán las calles del pueblo y harán reverencias, por parejas, a San Sebastián y, junto a ellas, las 'regaoras' o 'patanas', cuya función es escoltar la imagen del santo, "regándolo" de confetis y cantando sus himnos y loas.

El tamborilero, los 'tiraores' y sus escopetas, la Vaca-tora y los mayordomos son otros de los pilares de la fiesta, en la que tienen un papel importante las mujeres que, más allá de salir en la procesión, son las responsables de elaborar los dulces, engalanar la iglesia, organizar la procesión, entre otras tareas.

Con todos estos ingredientes, los acehucheños quieren que su fiesta sea declarada de Interés Turístico Internacional, "y en ese camino, con ese objetivo, la Diputación de Cáceres estará trabajando con todos y todas para que, en breve, podamos decir que Las Carantoñas son la tercera Fiesta de Interés Turístico Internacional", ha asegurado la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en la presentación de la fiesta este jueves.

Así, Gutiérrez ha mostrado la disponibilidad de la institución provincial para prestar apoyo al ayuntamiento para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya que ese reconocimiento va a suponer un mayor impacto socioeconómico en toda la comarca del Valle del Alagón.

Este año, la fiesta cuenta con una mayordomía muy especial ya que recae en las nueve trabajadoras del Centro Residencial que, con su gesto, quieren hacer partícipes a todos los usuarios del centro en la fiesta grande del pueblo.

"Hemos decidido ser mayordomas representando al Centro Residencial de Acehúche, nos parecía un buen gesto ya que los usuarios no pueden vivir la fiesta de la misma manera que las demás personas y si hoy tenemos fiesta es gracias a ellos que nos la han ido transmitiendo de generación en generación, así que, qué menos que rendirles este pequeño homenaje, llevándoles la fiesta allí para que la puedan vivir y disfrutar de la manera que se merecen".

Este ha sido el mensaje que ha leído la mayordoma Mamen Gómez, en representación de las nueve mayordomas que lanzarán la loa al Santo desde la residencia, haciendo, de esta manera, que los usuarios de la residencia se sientan protagonistas de manera especial.

Junto a Mamen Gómez también ha participado en la presentación de la fiesta el alcalde de la localidad, Benito Arias, además de carantoñas, el presidente de la cofradía, Gonzalo Lorenzo, y el cronista local Salvador Calvo.

De este modo, un año más, las calles de Acehúche comenzarán a oler a pólvora, a romero, a pieles; se escuchará el sonido del tamborilero, los disparos y el repique de campanas y comenzarán las danzas de las bestias en torno a la figura de San Sebastián.

El lunes, día 19, comenzará la recogida del romero, para que el martes 20 de enero todo esté listo antes de la aparición de las 70 carantoñas que recorrerán las calles de la localidad. Un programa que se repetirá en la jornada del miércoles 21 de enero.

"Ver 35 parejas de carantoñas, a cuatro o cinco metros una de otra, impacta -ha reconocido el alcalde-. Si ya solo ver una impacta, el momento de ver 70 es mucho más, además hay momentos muy emotivos en esta fiesta, que se nos encoje el corazón, como con la salida del Santo por la puerta de la iglesia, su alzada en hombros, los vivas y los disparos de las escopetas, o cuando se le dice la loa a San Sebastián".

Además, ha recordado que, como ya se hiciera anteriormente para atraer a los más pequeños y mantener la tradición, será el domingo 18 cuando se celebren Las Carantoñinas, y se puedan ver a niños y niñas con trajes de plástico y cartón de colores, "una forma de trabajar en la continuidad y el relevo generacional".