El Carnaval Hurdano despliega sus míticos personajes y tradiciones este sábado en Azabal

Presentación del Carnaval Hurdano que se celebra este sábado, 14 de febrero, en Azabal - EUROPA PRESS

CÁCERES 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comarca cacereña de Las Hurdes desplegará este sábado, 14 de febrero, en la entidad local menor de Azabal, todos sus personajes, música y gastronomía tradicional en la celebración del Carnaval Hurdano o 'Entrueju Jurdanu', una cita que está declarada desde 2017 como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Este peculiar carnaval cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Las Hurdes y todos los ayuntamientos de la comarca y en él se representan las costumbres y mitos ancestrales de la comarca hurdana con personajes como el Morcillo, el Machú Lanú, la Jilandera o el Zahorí, que recorren las calles acompañados de los ritmos del tamboril y la flauta.

La programación de la fiesta se ha presentado este martes en una rueda de prensa en la que ha intervenido el diputado de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto, y el alcalde pedáneo de Azabal, Isidro Alonso, con la asistencia de distintos personajes que integran esta peculiar celebración de identidad.

Programa

La festividad comenzará a las 11,00 horas con la llegada de las 'Corrobras del Entrueju' y el reparto de aguardiente y dulces típicos al son de la flauta y el tamboril. A continuación llega el turno de 'La Pidiola', personaje al que el pueblo quiere nombrar reina del carnaval, y a la que salen a buscar con un burro y cantando coplas.

A las 13,00 horas, quienes se acerquen a Azabal se encontrarán con el 'reguiju --pequeñas escenificaciones que recrean leyendas y situaciones cotidianas de Las Hurdes-- de la Jilandera y el Arcaldi Mozu. Y a las 14,30 horas habrá una comida de hermandad a base de alubias blancas con chorizo y oreja de cerdo, acompañadas de sangría.

Durante la tarde continuarán los diferentes 'reguijus' con el parto de la Tía Rechonchona y la entronización del Rey del Entrueju, otros dos personajes típicos del Carnaval Hurdano. Y la fiesta terminará con la procesión del 'Morcillu', mitad hombre y mitad cabra, al que no le espera un buen final porque será ajusticiado, para continuar con la degustación de borrajá de patatas asadas con tocino.

El diputado provincial Javier Prieto ha puesto en valor el Carnaval Hurdano como una de las principales señas culturales y etnográficas de la comarca y de la provincia de Cáceres, destacando su profundo arraigo en el mundo rural.

También ha destacado la importancia de la participación ciudadana para mantener vivas estas tradiciones, que reflejan la memoria colectiva, la cultura, la música y la gastronomía de un territorio y ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Cáceres de seguir apoyando y reforzando la protección y promoción de este tipo de manifestaciones culturales.

Cabe recordar que la institución provincial destina en su Presupuesto de 2026, una inversión de 6.000 euros a cada una de las Ferias de Interés Turístico de la provincia.

El alcalde pedáneo de Azabal, Isidro Alonso, ha animado a todos los residentes de la comarca a acudir a esta población de unos 300 habitantes para disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas, que cada año se celebra en una localidad.

"Invitamos a todos a que acudan a este carnaval a ver la tradición real del Carnaval Hurdano que está allí", ha subrayado el primer edil que ha concluido que quien se acerque allí pasará "un día agradable de diversión".