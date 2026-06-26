Casar de Cáceres reúne a 25 personas en la primera jornada técnica del programa 100Kairós para impulsar el empleo rural

Casar de Cáceres reúne a 25 personas en la primera jornada técnica del programa 100Kairós para impulsar - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Se ha impartido un taller para aplicar la IA en la búsqueda de empleo

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad de Casar de Cáceres ha acogido este viernes la primera de las cinco jornadas técnicas previstas dentro del programa 100Kairós, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres a través de su Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo para fortalecer la competitividad empresarial y mejorar las oportunidades de empleo en el medio rural.

El encuentro, celebrado en las instalaciones de Creofonte, ha reunido a 25 participantes, principalmente emprendedores y personas en búsqueda activa de empleo, así como profesionales interesados en las oportunidades que ofrecen la transformación digital y las nuevas tecnologías.

Al acto ha asistido Javier Luna, jefe del servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo, quien ha insistido en la importancia de poner en valor los recursos de los pueblos a través de este programa.

"Es una oportunidad tanto para los participantes como para la Diputación de Cáceres, porque vamos a poner en valor esos recursos y producciones de las zonas rurales que son interesantes pero que muchas veces pasan desapercibidas", ha destacado.

Durante la jornada se han desarrollado diferentes talleres prácticos centrados en la mejora de la presencia digital de las empresas, la aplicación de la inteligencia artificial a la búsqueda de empleo y la generación de nuevas oportunidades profesionales.

En uno de ellos, Gonzalo Pastor, especializado en Recursos Humanos, ha explicado cómo la inteligencia artificial puede ayudar a encontrar empleo: "Es muy importante quitarse de la cabeza el hecho de que solo en Madrid, Barcelona o Valencia existen oportunidades. Aquí también existen, lo que pasa es que hay que saber buscarlas", ha señalado.

Por su parte lado, el gerente de la Quesería Doña Francisca, Diego Lindo, ha compartido su experiencia como emprendedor en el mundo rural, las particularidades que implican contar con dos Denominaciones de Origen y las ventas internaciones entre otros temas.

Durante las jornadas, las personas asistentes pudieron también acceder a sesiones personalizadas de consultoría y orientación laboral, además de participar en espacios de networking destinados a favorecer la colaboración entre empresas y talento local, informa la diputación cacereña.

MODERNIZAR EL TEJIDO ECONÓMICO Y LABORAL RURAL

El programa 100Kairós tiene como objetivo acelerar la modernización empresarial y favorecer la inserción laboral en los municipios rurales de la provincia. Impulsado por la Diputación de Cáceres, y en funcionamiento desde el pasado mes de noviembre, ya con más de 50 empresas participantes y más de 60 alumnos y alumnas.

Este programa forma parte de un ecosistema en movimiento del en el que también se integran otros proyectos de la institución provincial como los PIE PLUS, En mi pueblo emprendí, Relevo empresarial, etc.

Combina formación especializada, acompañamiento individualizado, mentoría, orientación laboral y procesos de innovación abierta dirigidos tanto a personas desempleadas como a pequeñas y medianas empresas.

Inspirado en el concepto griego kairós -entendido como el momento oportuno para actuar--, el programa desarrolla un modelo integral basado en aceleradoras de empleabilidad y transformación digital, conectando talento, empresas y recursos para afrontar los retos económicos y sociales del medio rural.