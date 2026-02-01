Celestin Ndkumana y Charity Cherop conquistan el Gran Premio de Campo a Través de la Diputación de Cáceres

La atleta Charity Cherop gana la categoría Absoluta Femenina 9000 m. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El deportista Celestin Ndkumana y la atleta Charity Cherop se han convertido este domingo en ganadores de la 55º edición del Gran Premio de Campo a Través Diputación de Cáceres, celebrado en la localidad cacereña de Aceituna.

Ndkumana lo ha hecho dentro de la categoría Absoluta Masculina 9000 m. con un tiempo de 00:28:05, seguido de Nassim Hassaous García del club Asics Running (00:28:15) y de Eliud Cherop (00:28:32) en el tercer puesto.

Cherop en la Absoluta Femenina 9000 m. con un tiempo de 00:30:23; mientras que el segundo puesto ha sido para Mariana Machado del club SC Braga (00:32:04) y el tercero para Irene Sánchez-Escribano Figueroa del CA Adidas con un tiempo de 00:32:31.

En este evento que se constituye como la prueba deportiva más longeva de la Diputación de Cáceres se han dado cita, desde las 11,30 horas de este domingo, alrededor de 700 atletas repartidos en sus respectivas modalidades.

Al mismo han asistido autoridades como el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el diputado de Deportes, Pablo Miguel López, y el alcalde de Aceituna, Josafat Clemente, municipio que ha acogido y ha prestado toda su colaboración para el desarrollo de las pruebas.

También han acudido a Aceituna el secretario general de la Federación Extremeña de Atletismo, Jose Antonio Sánchez Aparicio, y el presidente de la Asociación de Organizadores de Carreras de Cross, Íñigo Jimeno.

En la categoría Sub 12, 1000 m, el primer puesto ha sido para Mía Lancha Martín, de Training Rey (00:04:01); mientras que en la Sub 14, 1500 m, ha sido para Alicia González Rubio, de Training Rey con un tiempo de 00:05:47.

Por su parte, Aimar Flores Hernández, del E.A. Plasencia, se ha hecho con el primer puesto de la Sub 16, 3000 m, con un tiempo de 00:10:33; al tiempo que en la Sub 18, 4000 m, lo ha hecho Raul Calle Tejerina, de Esc At. Monfragüe, 00:14:16.

La Sub 20-Master, 5000 m, ha sido conquistada por Roberto Rubén Jiménez Gallego, de Vino Toro Caja Rural, con un tiempo de 00:18:23; en la Sub 10, 500 m, ha ganado Ana Escobar García, de Miajadas, con un tiempo de 00:02:19, y en la Sub 8, 5000 m, lo ha hecho Jorge Martín Guibello, de C.A.Z., con 00:02:55.

Cabe recordar que el LV Gran Premio de Campo a Través Diputación de Cáceres es una prueba incluida en el circuito mundial del World Athletics Cross Country Tour Silver y que forma parte del circuito de la Asociación de Organizadores de Carreras de Campo a Través que agrupa las pruebas de cross más prestigiosas de España.

En esta prueba, señala la institución provincial en nota de prensa, reciben trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría y, además, premios en metálico para los atletas extremeños mejor clasificados en las carreras absolutas con cuantías que van desde los 100 hasta los 600 euros.