La comarca cacereña Trasierra-Tierras de Granadilla cuenta con 4,8 millones de euros para su Plan de Actuación Integrado

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el alcalde de Ahigal, Luis Fernando García, explican las acciones contempladas en el PAI Trasierra-Tierras de Granadilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Diputación de Cáceres reúne a representantes del territorio para informar de las acciones que se contemplan

AHIGAL (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

Representantes municipales de las localidades de Trasierra-Tierras de Granadilla, su Mancomunidad y su Grupo de Acción Local (GAL) han conocido este jueves los detalle las actuaciones que se llevarán a cabo en este territorio a través del proyecto 'Área Urbana Funcional Trasierra-Tierras de Granadilla', en el marco de la Estrategia europea de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que cuenta, con un presupuesto total de 4.875.866 euros.

La vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, acompañada de técnicos y técnicas de las áreas de la institución provincial que están implicadas --Informática e Innovación, Turismo y Fomento y Movilidad-- ha convocado esta reunión de arranque de este proyecto que busca la reactivación social y económica de esta zona para luchar por el reto demográfico y su revalorización como espacio rural.

"Se busca revertir las dinámicas de despoblación, impulsar la transición ecológica y digital, fortalecer la cohesión territorial y establecer un modelo de gobernanza participativa, que ponga en valor los recursos propios de la comarca", ha explicado Gutiérrez, que ha puesto en varlos el trabajo de los representantes municipales para llevar a cabo este proyectos piloto en Trasierra-Tierras de Granadilla, que "pasará a ser un ejemplo para trasladar y extrapolar a otras comarcas".

En la reunión han estado presentes alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de las localidades de Ahigal, Cabezabellosa, Cerezo, La Granja, Guijo de Granadilla, Jarilla, Marchagaz, Mohedas de Granadilla, Oliva de Plasencia, Palomero, La Pesga, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo, Villar de Plasencia y Zarza de Granadilla.

También ha participado el gerente de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, Rafael Sánchez, y la presidenta del Grupo de Acción Local CEDER (Centro de Desarrollo Rural) Cáparra, María José Pérez Izquierdo, alcaldesa de Villar de Plasencia.

El alcalde de Ahigal, Luis Fernando García Nicolás, ha destacado la importancia de que la comarca "haya sido la elegida para llevar a cabo esta estrategia, es una gran noticia, porque vamos a tener casi cinco millones de euros para desarrollar diferentes acciones en todos nuestros municipios y en el entorno".

Una comarca que ha sido seleccionada por cumplir unos requisitos necesarios para la inversión, como es la dispersión demográfica, la disminución de la juventud, por tanto el envejecimiento de la población, la falta de vivienda y las dificultades de movilidad y conectividad, "aspectos todos ellos absolutamente necesarios para mantener y atraer nueva población", ha recordado la vicepresidenta.

CUATRO PROYECTOS PRINCIPALES DEL EDIL

Los proyectos que se contemplan son un Centro de Innovación Territorial (CIT), que actúa como el eje central de ejecución del PAI. Es un espacio de colaboración para coordinar actores clave (administraciones, empresas, universidades), fomentar sinergias y apoyar el emprendimiento y la innovación social en el territorio.

Se trabajará en la revitalización demográfica y el relevo generacional con un conjunto de actuaciones transversales orientadas a atraer nuevos pobladores y fijar la población actual. Aquí se incluyen programas de empoderamiento para jóvenes y mujeres, captación de nuevos habitantes, apoyo al relevo generacional en negocios locales y un plan de inversión para rehabilitar viviendas vacías y mejorar la oferta habitacional

Otro proyecto será la conectividad territorial, enfocado a mejorar la movilidad y la gestión digital del territorio. Se trabajará en el impulso de la movilidad sostenible --transporte compartido o bajo demanda--, la implantación de la red LoRa para servicios de "territorio inteligente" y la creación de centros de especialización digital a formar parte de la Red de Circular FAB provincial.

Y un cuarto proyecto será un plan de promoción de la cultura y dinamización turística para poner en valor los recursos patrimoniales, como la ciudad romana de Cáparra y la villa de Granadilla, y naturales como el embalse Gabriel y Galán. En esta línea se contempla la creación/adecuación de playas fluviales, embarcaderos, miradores y la integración del turismo con el sector agroalimentario con la implementación de rutas gastronómicas.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El objetivo de esta actuación es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Trasierra-Tierras de Granadilla, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, operaciones desarrolladas por beneficiarios con cargo al objetivo específico 5.2 del programa Plurirregional de España Feder 2021-2027.