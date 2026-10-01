Comienza una nueva edición de los Trofeos Diputación de Cáceres de Baloncesto y Fútbol Sala

El diputado de Deportes de la diputación cacereña, Pablo Miguel López, acompañado del presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas, y del vicepresidente de la Real Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Trofeos Diputación de Cáceres de Baloncesto y de Fútbol Sala, en las categorías masculina y femenina, han comenzado una nueva edición con el objetivo de impulsar el deporte desde lo local, en una iniciativa puesta en marcha desde hace más de treinta años y que implica a un total de 66 equipos repartidos por toda la provincia.

El diputado de Deportes de la diputación cacereña, Pablo Miguel López, acompañado del presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas, y del vicepresidente de la Real Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez, han presentado las nuevas ediciones de estas competiciones provinciales, en las que, en el caso del Baloncesto, participan 30 equipos, masculinos y femeninos, de distintas localidades, y, en el caso del Fútbol Sala, 36 equipos.

López ha subrayado la importancia de este trofeo, "en el que nos venimos volcando desde hace mucho tiempo desde la diputación junto con las federaciones y los clubes", unos trofeos que "tienen un valor especial porque permiten a los clubes de los pueblos competir y disfrutar, representar con orgullo a sus localidades, además de ser una de la muchas maneras de mantener vivos nuestros pueblos".

Martín Fariñas ha incidido en que "no se trata de una semana puntual de actividad, sino que son 9 meses de actividad y trabajo en núcleos urbanos y rurales, lo que dinamiza los pueblos", agradeciendo la implicación de la Diputación de Cáceres "porque esto no es solo dar una subvención, es acompañar en la gestión y sin esta colaboración muchos de los clubes que participan en esta liga no existirían".

Jiménez Parejo, por su parte, ha recordado que han pasado ya 37 años desde que empezara la colaboración, "37 ediciones del trofeo de Fútbol Sala Masculino, a lo largo de las cuales vemos la evolución y lo bien empleado que está este dinero a la hora de fomentar el deporte, comprobando, además, que lo que hace la diputación es una clara discriminación positiva para los pueblos más pequeños".

En este sentido, ha detallado que en la lista de los clubes participantes se ve "una gran cantidad provenientes de pueblos pequeñísimos".

BALONCESTO

El próximo 18 de octubre comienza la nueva edición del trofeo, concretamente la trigésimo novena edición masculina y la trigésimo segunda edición femenina, con la peculiaridad de que el trofeo femenino comenzará con el desarrollo de una liga de carácter regional, en la que participan equipos de Cáceres y de Badajoz.

En el caso del XXXIX Trofeo Diputación Masculino, serán 20 equipos de 10 localidades los que se disputen el trofeo. En este caso, la competición, configurada en dos zonas geográficas, será una liga regular a doble vuelta y una serie de cruces para determinar el campeón de cada zona.

Finalmente, el ganador saldrá de los encuentros que se disputen entre los campeones zonales, a partido único, y que será o el 15 o el 16 de mayo en la sede que designe la diputación.

En cuanto al XXXII Trofeo Diputación Femenino, se confeccionarán dos grupos de cinco equipos cada uno, tanto de Cáceres como de Badajoz, 10 equipos en total. Después de una primera fase de liga todos contra todos, los mejores tres equipos de cada grupo pasarán a la Liga Oro y el resto a PLATA.

Será el 17 de mayo cuando los equipos de la provincia de Cáceres que más rondas hayan avanzado en las eliminatorias regionales se enfrenten a partido único para decidir el campeón del Trofeo Diputación de Cáceres Femenino. La final regional, entre los equipos que más eliminatorios superen, se disputará el 1 o el 2 de mayo a partido único.

FÚTBOL SALA

En la Liga Provincial Masculina del XXVII Trofeo Diputación de Cáceres Fútbol Sala participarán un total de 31 equipos de la provincia de Cáceres, llegando a ser 61 equipos, junto con los de Badajoz, dos más que la temporada anterior.

Participarán sólo en la provincia de Cáceres más de 600 personas, entre jugadores, técnicos y auxiliares. Esta competición se va a jugar en dos fases, la primera liga regular y la segunda fase play off por el título y ascenso a 3ª División de Fútbol Sala. La liga regular empezará este sábado 3 de octubre. La segunda fase serán los play off, y todavía está por decidir cómo va a ser el formato.

En cuanto a Liga Provincial Femenina del XXIII Trofeo Diputación de Cáceres de Fútbol Sala, en la que participarán en torno a 100 personas, entre jugadoras, técnicos y auxiliares, se hará un grupo único, teniendo en cuenta tanto a los equipos de Cáceres como los de Badajoz, y empezará la competición el próximo 18 de octubre.

En esta competición, al igual que la liga masculina, se va a jugar a la vez la 1ª División Extremeña Femenina y la Liga Diputación de Cáceres Trofeo Diputación.