Comienzan las sesiones informativas del Grand Tour Territorios Unesco para la suma de adhesiones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha comenzado ya las sesiones informativas sobre el producto turístico 'Grand Tour Territorios Unesco' de la provincia de Cáceres, orientadas principalmente a empresarios turísticos y agentes del destino. La primera jornada tuvo lugar este pasado lunes en Guadalupe, este martes ha sido en Salorino y el miércoles, en Torrejón el Rubio.

A los asistentes se les explica la ruta común en la que se está trabajando para ofrecer un destino turístico en el que vayan de la mano la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional y Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara, que comparten, además de riqueza cultural y paisajística, distinciones y valores medioambientales.

La iniciativa forma parte del desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Grand Tour Territorios Unesco de la provincia de Cáceres', financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo específico de este PSTD es cohesionar, vertebrar y equilibrar el espacio turístico, creando un macro destino formado por los tres territorios de la provincia auspiciados por la UNESCO.

La actuación principal de este PSTD es la creación del Grand Tour Territorios Unesco de la provincia de Cáceres, un itinerario de largo recorrido, que pasa por los tres territorios y que puede ser transitado según temáticas o modalidades y en distintas etapas, lo que permite al viajero explorar y experimentar los recursos turísticos más atractivos y genuinos a través de los paisajes más representativos de este macro destino.

En esta propuesta de itinerario se integran recursos e infraestructuras ya existentes con otros de nueva creación, así como productos y experiencias de distintas tipologías.

Con la creación de este itinerario se busca crear sinergias entre los tres territorios y mejorar la competitividad turística del destino, alargando estancias y atrayendo nuevos segmentos.

En estas sesiones informativas se explica a los agentes del territorio el producto turístico, así como las formas de adhesión y participación para unirse al 'Grand Tour Territorios Unesco' de la provincia de Cáceres.