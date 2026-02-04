La comunidad Salto del Calderón sitúa a la localidad cacereña de Piornal a la vanguardia de un nuevo modelo energético

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con representantes de la comunidad energética Salto del Calderón - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este miércoles con representantes de la comunidad energética Salto del Calderón, Ana María Moreno Vicente, Beatriz Prieto y Cayetano Escudero, que le han dado a conocer un modelo de sostenibilidad nacido directamente de vecinos de la localidad cacereña de Piornal, que puede ser replicable en otros municipios y comarcas del medio rural.

El objetivo de esta comunidad, con más de 220 socios, es alcanzar la independencia energética del municipio para 2030, algo que puede convertirse en un referente para otros municipios de la provincia y del resto del país, según se ha puesto de manifiesto en la reunión, a la que también ha asistido el alcalde de Piornal, diputado provincial y vicepresidente del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto.

Morales ha resaltado que se trata de una iniciativa "ejemplar para el desarrollo del medio rural", al apostar por la sostenibilidad, la participación ciudadana y la lucha contra el cambio climático, al tiempo que genera oportunidades económicas y fija población en el territorio.

La Comunidad Energética del Salto del Calderón de Piornal, constituida a finales de 2022, cuenta actualmente con más de 220 socios -familias, pymes y el ayuntamiento- y tiene como objetivo alcanzar la independencia energética del municipio en 2030 a través del aprovechamiento de los recursos naturales del entorno: sol, agua, viento y biomasa.

El proyecto, denominado 'Piornal, un pueblo sin humos', se articula en cuatro ejes principales como son las energías renovables, eficiencia energética, educación medioambiental y movilidad sostenible.

Durante la reunión, Ana María Moreno ha expuesto los avances ya logrados, como la puesta en marcha de una planta fotovoltaica comunitaria y la próxima implantación de una segunda instalación con sistemas de almacenamiento, así como los planes más innovadores, entre los que destaca una central minihidráulica de bombeo, concebida como una batería natural para almacenar energía, algo que convertiría a Piornal en un referente a nivel regional y nacional, y en lo que el presidente de la diputación se ha comprometido a colaborar.

Miguel Ángel Morales ha valorado especialmente el carácter social y participativo de la iniciativa, nacida desde la ciudadanía y con el ayuntamiento integrado como un socio más, así como su vertiente educativa y su enfoque en la lucha contra la pobreza energética. En este sentido, ha subrayado la importancia de que las administraciones públicas "acompañen y respalden proyectos que nacen desde el territorio y que demuestran que otro modelo energético y de desarrollo rural es posible".

Desde la Diputación de Cáceres se estudiarán vías de colaboración para apoyar tanto las jornadas formativas que la comunidad energética quiere organizar en Piornal como otras actuaciones estratégicas del proyecto, reforzando el compromiso de la institución provincial con la transición energética justa, el desarrollo sostenible y la revitalización del medio rural.

'PIORNAL, UN PUEBLO SIN HUMOS

Alineado con la Agenda 2030, este proyecto denominado 'Piornal, un pueblo sin humos', persigue aprovechar los recursos naturales del entorno: sol, agua, viento y biomasa, trabajando en cuatro grandes ámbitos:

Así, ya está en funcionamiento una planta fotovoltaica financiada por los propios socios, que genera unos 800 kWh al año por socio, cubriendo cerca de un tercio del consumo medio y suponiendo un ahorro aproximado de 100 euro anuales.

Está prevista una segunda planta solar (200 kW de generación y 100 kW de baterías), con financiación del IDAE y de los socios, instalada en cubiertas municipales y abierta a nuevos miembros.

Se trabaja en un proyecto innovador de minihidráulica de bombeo, utilizando una balsa de riego existente en colaboración con la Comunidad de Regantes. La hidráulica se concibe como una "batería natural" para almacenar energía. "Este proyecto -como indica Ana María Moreno- es de gran envergadura y requiere apoyo institucional, ya que los socios no pueden asumir el porcentaje no subvencionado". Si fuera necesario en el futuro, se valoraría también la energía eólica.

En materia de eficiencia energética se parte de la idea de que la mejor energía es la que no se consume, por lo que se impulsa la rehabilitación energética de viviendas (cubiertas, fachadas y ventanas), especialmente importante en un pueblo de montaña frío como Piornal.

También se trabaja en un proyecto piloto de cuatro viviendas, que se pretende replicar progresivamente en otras, priorizando a las familias con menos recursos y combatiendo la pobreza energética.

En Educación medioambiental se trabaja con la población adulta con la celebración de talleres sobre la factura de la luz, hábitos de consumo, optimización de tarifas y prevención de fraudes, logrando ahorros significativos.

Con la población infantil y juvenil se realiza un trabajo directo con el centro educativo para asegurar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Se utilizan metodologías educativas para formar "agentes contra el despilfarro energético", analizando consumos reales, facturas, pérdidas de energía en viviendas y contenidos curriculares vinculados al ahorro energético.

En el ámbito de la movilidad sostenible cabe destacar que ya existe un punto de recarga eléctrica en el municipio, con previsión de ampliarlo en el futuro.

El proyecto busca fijar población, atraer empresas gracias a una energía limpia y de bajo coste, impulsar una economía circular y verde, y revitalizar el medio rural, con especial atención al empoderamiento social, la inclusión de personas mayores y la igualdad de oportunidades.

Además, la comunidad trabaja en redes de colaboración a nivel regional, nacional y europeo, participando en programas como Citizen-Led Renovation y presentando el proyecto en foros nacionales e internacionales. "Tenemos claro que este modelo es totalmente replicable en otros pueblos de Extremadura y del país", ha concluido Moreno.