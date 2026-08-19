Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres se despiden este viernes con el son cubano del Septeto Naborí

El Septeto Naborí actúa este viernes en Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo cubano Septeto Naborí será el encargado de poner el broche de oro a la vigésimo octava edición de los Conciertos de Pedrilla, que organiza cada verano la Diputación de Cáceres, con una actuación que tendrá lugar este viernes 21 de agosto, a las 22,00 horas, en los Jardines del Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña.

La formación cubana, referente del auténtico son y de la tradición musical de Santiago de Cuba, cuenta con más de 30 años de trayectoria artística y mantiene viva la esencia de este género, combinando raíces, elegancia y energía en cada una de sus interpretaciones.

A lo largo de su extensa trayectoria, Septeto Naborí ha llevado su música a numerosos escenarios de todo el mundo, recreando algunos de los ritmos más representativos de la tradición cubana y conquistando al público con el sabor y la energía de su directo.

El concierto pondrá fin a la presente edición de los Conciertos de Pedrilla, que ha registrando "una excelente respuesta por parte del público", informa la diputación cacereña, ya que la entrada ha superado el millar de personas en cada uno de los conciertos y ha colgado el cartel de completo con Dulce Pontes o Extremejazz.

Las entradas para el concierto de Septeto Naborí pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma Entradium, al precio de 5 euros, más 0,28 euros de gastos de gestión. Las que no se hayan vendido de forma anticipada se pondrán a la venta en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día del concierto.

Cabe recordar que Los Conciertos de Pedrilla se han celebrado los viernes desde el 17 de julio con actuaciones musicales de diferentes géneros como ska, fado, reggae, jazz o flamenco, que han contado con artistas como Dulce Pontes o María Toledo, entre otros.