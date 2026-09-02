El Congreso Internacional del Tabaco se celebrará en octubre de 2027 en la provincia de Cáceres

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres con representantes del sector tabaquero - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo Congreso Internacional del Tabaco se celebrará en octubre de 2027 en la provincia de Cáceres con la presencia de representantes de los principales países europeos productores de tabaco, entre ellos Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia y España.

Se trata de una cita que se celebra cada dos años para analizar la situación de este sector, y en la que la Diputación de Cáceres ha mostrado su disposición a colaborar.

Así lo ha indicado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, quien ha mantenido este miércoles una reunión con miembros de la directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura y de la Federación Nacional de Tabaco, para abordar la posible celebración en la provincia de Cáceres de este congreso. A la reunión también ha asistido el presidente nacional de Cetarsa, Juan Andrés Tovar.

El presidente de la Sectorial de Tabaco de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Juan José Manzanero, ha trasladado a Morales la propuesta de que Cáceres acoja este congreso. Los representantes del sector han planteado la posibilidad de celebrarlo en el Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres, que ya albergó esta cita en 2010, aunque también se valoran otras localidades de la provincia, como Plasencia.

Miguel Ángel Morales ha mostrado su disposición a colaborar y facilitar la organización de este encuentro internacional, que permitiría además poner en valor la provincia y acercar a los participantes a la zona productora de tabaco de Extremadura.

El presidente de la diputación cacereña ha destacado que se trata de un sector que constituye una actividad económica fundamental para numerosas familias y municipios de Extremadura y que "contribuye de manera decisiva al mantenimiento de la actividad y el empleo en el medio rural".

Desde el sector han destacado la buena acogida de la propuesta y la voluntad de la Diputación de Cáceres de trabajar conjuntamente para hacer posible la celebración del congreso.

Cabe recordar que Extremadura concentra el 99% del cultivo y la transformación del tabaco en España, situándose como la primera región productora de Europa, con un impacto económico total de 126 millones de euros en la región, según el informe 'Relevancia socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España', que recoge que la región exporta el 74% de su producción, cerca de 70 millones de euros.