El Consejo Provincial de Políticas Públicas de Cáceres presenta su memoria anual con propuestas de desarrollo rural

El director del Consejo Provincial de Políticas Públicas, Gabriel Moreno, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en una reunión - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Provincial de Políticas Públicas, órgano consultivo creado por la Diputación de Cáceres para conocer de primera mano la realidad económica y social de la provincia, ha presentado su memoria anual de 2025, que recoge varias propuestas en materia de inclusión, bienestar social y desarrollo rural.

Entre ellas, destacan iniciativas como el Observatorio de la Soledad No Deseada o la necesidad de formación en materia de seguridad ciudadana y emergencias en el medio rural. Además está previsto la creación de nuevos grupos de trabajo dentro del consejo para abordar nuevas líneas como la adaptación al cambio climático y la transformación digital.

Todo ello se lo ha presentado este jueves el presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas, Gabriel Moreno, al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quienes han debatido sobre los avances y propuestas de este órgano consultivo y de participación de la institución provincial.

Según ha avanzado Moreno, durante este encuentro se ha hecho un balance de las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2025, entre las que destaca la celebración de la Romería de la Diversidad en distintos municipios de la provincia para visibilizar la diversidad y fomentar la inclusión social.

Igualmente, se puso en marcha un proyecto de sensibilización en materia de seguridad ciudadana y emergencias en el medio rural, orientado especialmente a las personas mayores, mediante la difusión de recomendaciones y consejos prácticos para actuar ante situaciones de emergencia.

Y, también, desde 2025 se viene trabajando en el impulso del Observatorio de la Soledad No Deseada de la Provincia de Cáceres, una iniciativa que aspira a convertirse en una referencia para el análisis y la búsqueda de soluciones frente a este fenómeno social, y en el proyecto Provincia Universitaria, destinado a acercar el conocimiento y la actividad académica a los municipios de la provincia, especialmente a los más pequeños y rurales.

Asimismo, en materia de empleo y formación, el Consejo ha respaldado la puesta en marcha por parte de la Diputación de Cáceres de cursos específicos relacionados con oficios como carpintería, albañilería y otras especialidades con alta demanda laboral.

De cara a acciones futuras, el Consejo Provincial de Políticas Públicas prevé la constitución de nuevos grupos de expertos especializados en ámbitos estratégicos para el futuro de la provincia. Concretamente, se plantea la creación de un grupo dedicado a la adaptación al cambio climático y otro centrado en la digitalización.

Estos grupos, contemplados en los estatutos del Consejo, estarán integrados por profesionales y especialistas con conocimientos específicos en cada materia. Su función será elaborar informes y propuestas que posteriormente serán analizados y debatidos por el Consejo antes de ser trasladados a la Diputación Provincial.

Cabe recordar que el Consejo Provincial de Políticas Públicas es el órgano de participación y consulta de la Diputación de Cáceres en materia de políticas públicas. En él están representadas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades de ámbito provincial.

Su misión es aportar iniciativas y recomendaciones que puedan contribuir a la toma de decisiones por parte de la institución provincial en beneficio del conjunto de la ciudadanía de la provincia cacereña.