El Conservatorio Profesional de Música de Plasencia acerca la música a unos 800 escolares con sus conciertos didácticos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 28 (EUROPA PRESS)

Cerca de 800 escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, procedentes de siete centros educativos de Plasencia y del norte de Extremadura, participarán este miércoles, 29 de abril, en los conciertos didácticos organizados por el Conservatorio Profesional de Música García Matos de la Diputación de Cáceres.

Se trata de una iniciativa de "gran valor pedagógico", según ha dicho el director del conservatorio placentino, Antonio Luis Suárez, porque "acerca la enseñanza musical a los más jóvenes". Los conciertos se celebrarán en dos pases, a las 10,30 y a las 12,30 horas, en el Auditorio de Santa Ana, de Plasencia.

El formato del concierto será dinámico, participativo y cercano. El alumnado asistente no solo escuchará, sino que también podrá interactuar directamente con el profesorado y el alumnado del conservatorio a través de melodías muy conocidas por los niños y niñas.

El repertorio incluirá tanto piezas de música clásica como bandas sonoras, además de obras compuestas por Vicente Pérez Pellicer, profesor del conservatorio. "Estas piezas están pensadas para fomentar la participación activa del público escolar, que tendrá un papel protagonista durante la actividad", ha apuntado Suárez.

Uno de los principales objetivos de esta actividad es dar a conocer las distintas familias instrumentales presentes en el conservatorio. Además de los instrumentos más habituales, se pondrá especial atención en aquellos menos demandados, como el fagot, el oboe, el clarinete o el contrabajo, con el fin de despertar el interés del alumnado hacia su aprendizaje.

En este sentido, la Diputación de Cáceres apoya la formación musical a través de iniciativas como el banco de instrumentos, que permite al alumnado del conservatorio acceder a instrumentos en préstamo, facilitando así su formación y fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza musical.