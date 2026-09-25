El Consorcio MásMedio comienza los trabajos técnicos para mejorar la red de saneamiento del Valle del Jerte

Reunión para comenzar los trabajos técnicos para mejorar la red de saneamiento en el Valle del Jerte - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha adjudicado recientemente el contrato de servicios destinado a abordar y plantear una solución al problema del saneamiento y la depuración de aguas residuales en el Valle del Jerte.

Con una inversión de más de 110.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses, la empresa adjudicataria, Ambling Projects SL, llevará a cabo un análisis detallado del estado actual del colector, estudiará posibles modificaciones de trazado y planteará las actuaciones necesarias para su mejora y renovación.

Asimismo, el contrato contempla, en caso de que resulte necesario, la propuesta de nuevas infraestructuras destinadas a la depuración de las aguas residuales en el Valle del Jerte.

El vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, ha destacado que este es "un paso decisivo para el presente y el futuro del Valle del Jerte" y que el proyecto responde a "un compromiso firme para dar solución a problemas históricos relacionados con el saneamiento y depuración en la comarca".

En ese sentido, ha insistido en que "no es solo una inversión en infraestructuras, sino también una apuesta por cuidar la calidad de nuestras aguas, preservar nuestro medio ambiente y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

Esta semana, técnicos del Consorcio MásMedio y la empresa adjudicataria han mantenido una reunión de trabajo en la que han analizado y puesto en común los datos técnicos y antecedentes existentes, iniciando de esta forma la fase de ingeniería del proyecto.

La actuación, que parte del estudio previo redactado por el Consorcio MásMedio, contempla además la digitalización completa del colector y la implantación de sistemas de telecontrol para mejorar la supervisión de los vertidos procedentes de los distintos municipios y de las zonas diseminadas del Valle del Jerte.

Esta innovación tecnológica permitirá avanzar hacia una gestión más eficiente y moderna de la red de saneamiento, mejorando su control y capacidad de respuesta, informa la diputación cacereña.