El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres refuerza la recogida de residuos en la comarca de La Vera con nuevos vehículos y contenedores de todas las fracciones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ALDEANUEVA DE LA VERA (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha reforzado el servicio de recogida de residuos en la comarca de La Vera con nuevos vehículos y contenedores de todas las fracciones. Así, se ha presentado en Aldeanueva de la Vera la nueva flota de vehículos que se incorporan al servicio y los modelos de contenedores de todas las fracciones que sustituirán la totalidad de los existentes.

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, quien ha destacado la importancia de esta actuación para los municipios de la comarca y la buena acogida de este servicio que MásMedio viene prestando desde comienzos de año. "Esta era una demanda que nos venían trasladando los alcaldes y alcaldesas de La Vera. Con este contrato reforzamos y mejoramos la prestación del servicio, incorporando más medios,y una gestión más eficiente", ha señalado.

El contrato de Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Domésticos y Servicios Complementarios en los municipios de La Vera, adjudicado a la UTE Inditec-Blázquez Martín por un período de 10 años y un presupuesto de 26,9 millones de euros, viene funcionando desde febrero de 2026, "ofreciendo un servicio de recogida de residuos más moderno y eficiente en la comarca", informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Para ello cuentan con una plantilla formada por 32 conductores-operarios, un administrativo de apoyo y un jefe de servicio. Ahora el servicio se refuerza con 12 vehículos de nueva adquisición --camiones recolectores, nodriza, lava-contenedores, multilift y de caja abierta--, que se unen a los 6 camiones recolectores subrogados del contrato anterior, y la reposición total de contenedores lo que redundará positivamente en la imagen de los municipios.

De este modo, ya se encuentran instalados 2.718 unidades destinadas a la recogida de las distintas fracciones de residuos: envases ligeros, papel y cartón, resto y materia orgánica.

Uno de los aspectos más innovadores del contrato es la incorporación de herramientas de gestión inteligente que permitirán conocer en tiempo real la actividad del servicio.

A través de la plataforma tecnológica MOVISAT será posible realizar el seguimiento de rutas, geolocalizar vehículos, registrar las operaciones de recogida, controlar el pesaje de los residuos y gestionar incidencias, facilitando una toma de decisiones más ágil y una mayor eficiencia operativa.

El contrato incluye también servicios extraordinarios para atender las necesidades derivadas de fiestas patronales, eventos culturales y otras celebraciones de gran afluencia. En estos casos se reforzará la dotación de personal, se aumentará el número de contenedores y la frecuencia de la recogida de residuos para garantizar una adecuada limpieza de los espacios públicos.

Además, dado que se ha implementado la recogida específica de residuos orgánicos en los municipios veratos, a lo largo del mes de julio se desarrollarán jornadas informativas y acciones formativas dirigidas a la ciudadanía para facilitar la correcta separación y reciclaje de estos residuos.

Cabe recordar que este contrato ofrece servicio de recogida de residuos a los municipios de Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, Torremenga, Valdeíñigos de Tiétar, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.