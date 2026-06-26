El Consorcio MásMedio suma ya 206 adhesiones y da servicio a 185.000 habitantes de la provincia de Cáceres

Reunión del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha dado cuenta, este viernes, en sendas reuniones extraordinarias del Consejo de Administración y de la Junta General, de las nuevas adhesiones al consorcio, concretamente las de Rosalejo y Pueblo Nuevo de Miramontes, con los que se alcanzan ya 206 adhesiones, de ellas, 192 municipios, lo que supone llegar a 185.000 habitantes, el 48% de la provincia.

Ambos órganos han estado presididos por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y en ellos se ha informado de nuevas encomiendas, como la de gestión del servicio de Abastecimiento de Agua en Alta, solicitada por Cachorrilla y Pescueza.

"Se trata de una acción importante, sobre todo, de cara al verano, porque pueden surgir más problemas en cuanto a abastecimiento por el aumento de la población", ha indicado.

Además, se ha hecho un repaso de los proyectos europeos PERTE, gestionados a través del Ministerio par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de casi 15 millones de euros, como la Digitalización del Ciclo Del Agua (Aqua-Ceres) o el Plan de Puntos Limpios.