Las cosas que heredamos, del gaditano MIlaagro Moisés González, gana el XXXVI Premio Cuentos Ciudad de Coria

Gala del fallo del XXXVI Premio Cuentos Ciudad de Coria que ha ganado el gaditano Milagros Moisés González - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CORIA (CÁCERES), 6 (EUROPA PRESS)

La obra Las cosas que heredamos, del gaditano Milagros Moisés González ha resultado ganadora del XXXVI Premio Cuentos Ciudad de Coria, que organiza la Diputación de Cáceres y cuyo fallo se ha dado a conocer esta tarde en la ciudad cauriense, donde se ha reconocido la consolidación de una convocatoria a la que se han presentado 356 obras de 24 países.

Milagros Moisés González Alba, nacido en 1971 y residente en Chiclana (Cádiz), es capitán de la Guardia Civil y ha cursado estudios de Dirección y Administración de Empresas, además de recibir formación en Relaciones Internacionales y Alta Gestión Pública.

El fallo ha sido dado a conocer por el presidente del jurado, el escritor Alonso Guerrero, como antesala de la gala de los premios literarios y periodístico de la Diputación de Cáceres, que se celebra este jueves, 7 de mayo, en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres.

"Se trata de un libro muy bien estructurado, mezcla de divertimento y terror, con un idioma elegante, un lenguaje preciso y contundente", segúh ha apuntao el presidente del jurado que ha elegido por "absoluta unanimidad" la obra del escritor gaditano.

El acto se ha celebrado en el Hotel AHC Palacio de Coria, presidido por la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, institución que convoca anualmente este premio.

Guerrero, que ha estado acompañado por el resto de miembros del jurado, la filóloga Virginia Azkorbe y la escritora Pilar Fraile Amador, además de la secretaria, Nuria Corchete, ha incidido en que esta obra, firmada bajo el seudónimo de Mil gritos, "es una enorme crónica generacional, que plantea preguntas que va respondiendo el autor y que, a la vez, deja dudas que abren puertas a nuevas preguntas".

El presidente del jurado ha llamado la atención sobre los personajes de la obra, que ha calificado de "muy interesantes" y ha resaltado que presta mucha atención a los personajes femeninos, al tiempo que ha invitado a leer la obra.

PRESTIGIO Y CONSOLIDACIÓN

La vicepresidenta ha destacado la importante participación, 356 obras, lo que indica "el prestigio y la consolidación de este premio que llega mucho más allá de nuestras fronteras, teniendo en cuenta que las obras presentadas llegan de 24 países distintos".

Gutiérrez ha agradecido la acogida de una ciudad como Coria, "este -ha dicho- es un ejemplo de nuestro empeño en descentralizar la cultura, porque la cultura no solo pertenece a las grandes urbes, por lo que trabajamos por llevarla a los pueblos, y aquí tenemos el resultado: un premio que ha ido creciendo de manera exponencial", recordando que en su primera edición se presentaron 16 obras, frente a las más de 350 de esta edición.

"Además, este premio no solo reconoce la calidad literaria, sino que reivindica la creatividad, la autoría, la mirada única, y a esto contribuye el trabajo del jurado, porque la altura de un premio se mide por la excelencia de un jurado, y eso lo podemos comprobar aquí", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Almudena Domingo, ha agradecido a la Diputación de Cáceres "el impulso de estos premios que son un compromiso con la cultura y con la ciudad", concluyendo que "la palabra es un lugar seguro de encuentro".

El acto, con un público tanto de la ciudad como venido de otros pueblos de la comarca y de fuera de ella, ha contado con la actuación del grupo Youngroove Quintet.

Como viene siendo habitual, este acto en Coria antecede a la gala literaria que se celebrará este jueves en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, a las 20,00 horas, en la que se conocerán los ganadores de los otros premios convocados por la Diputación de Cáceres.

Serán el LI Premio Cáceres de Novela Corta, el XLVI Premio Dionisio Acedo de Periodismo, el XXIX Premio Flor de Jara de Poesía y el XXII Premio de Microrrelatos El Brocense. Será en una gala presentada por la periodista Marta Reyero, y que contará con las actuaciones del mago Alfred Cobami y la banda Berzosax.