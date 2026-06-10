La Diputación de Cáceres abre las puertas de sus archivos con visitas guiadas este jueves y viernes

Uno de los documentos que se podrán apreciar en la visita guiada al Archivo de la Diputación de Cáceres sobre el proyecto de ampliación del puente ferroviario de Alconétar, diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres se suma a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, con dos jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas en sus instalaciones archivísticas, tanto la situada en el complejo cultural San Francisco como en el edificio Pintores 10 de la capital cacereña.

Este jueves, 11 de junio, a las 12,00 horas, en las instalaciones del Servicio de Archivos Municipales, ubicadas en el complejo cultural San Francisco, los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo que se realiza en la conservación y gestión del patrimonio documental.

Y el viernes, 12 de junio, también a las 12,00 horas, en la sede del Archivo de la Diputación de Cáceres, en Pintores 10, habrá una visita guiada y una muestra de documentos históricos que recorren más de seis siglos de historia de la institución provincial.

Entre las piezas que podrán contemplarse destaca la documentación inédita recuperada recientemente sobre el proyecto de ampliación del puente ferroviario de Alconétar, diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel. El expediente conserva planos originales elaborados por los talleres de Eiffel y otros documentos de gran valor histórico que arrojan nueva luz sobre una de las infraestructuras más emblemáticas del siglo XIX en la provincia.

Con estas actividades, la Diputación de Cáceres busca acercar a la ciudadanía el patrimonio documental que custodia y poner en valor el papel de los archivos como garantes de la memoria colectiva, la transparencia y los derechos de las personas.